Їсти морозиво і не товстіти: прості рецепти від дієтолога

Влітку багатьом хочеться остудитися смачним морозивом і не набрати при цьому зайвих кілограмів.
Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова написала на своїй сторінці в Instagram прості рецепти цих ласощів, які не зашкодить фігурі.
"Літо в самому розпалі, а значить, так хочеться чогось смачного, солодкого і холодного. Я пропоную вам 3 рецепти морозива, що легко приготувати вдома", – написала вона.
Бананове морозиво
Для приготування знадобиться два банани і трохи лимонного соку.
бананове морозиво
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Спосіб приготування
Банани порізати і заморозити. Після цього помістити в блендер, додати лимонний сік і подрібнити до стану пюре. Перекласти масу в контейнер і прибрати в морозилку ще на годину.
Ягідно-фруктове морозиво
Для приготування знадобляться такі інгредієнти: 2 банани, 200 г замороженої полуниці або інших ягід, 200 мл йогурту без добавок.
Ягідно-фруктовий морозиво
Їмо вдома
Спосіб приготування
Банан порізати і заморозити. Після помістити в блендер, додавши полуницю та йогурт. Можна їсти відразу або прибрати в морозилку.
Шоколадно-сирне морозиво
Інгредієнти: 1 банан, 100 г пастоподібного сиру, 1/2 чайної ложки какао.
Спосіб приготування
Банан порізати і заморозити, після чого висипати його в чашу блендера. Зверху додати сир і какао. Все це перемішати і прибрати в холодильник на годину.
Шоколадно-сирне морозиво
eda.ru
Зберігайте собі рецепт! Літо в самому розпалі, а значить, так хочеться чогось смачного, солодкого і холодного ❤️ Я пропоную вам 3 рецепта морозива, яке легко приготувати вдома! ✅Мое улюблене - бананове. 👉🏻2 банана 👉🏻немного лимонного соку І все? І все! Банани порізати і заморозити. Помістити в вашу блендера заморожений банан, додати лимонний сік і подрібнити для стану пюре, перекласти масу в контейнер і прибрати в морозилку ще на годину. Готово! ✅Ягодно-фруктове морозиво 👉🏻2 банана 👉🏻200 г замороженої полуниці або інших ягід 👉🏻200 мл йогурту без добавок Банан порізати і заморозити. Помістити в чашу блендера заморожений банан, полуницю і йогурт. Готово! Можна їсти відразу, а можна прибрати в морозильну камеру. ✅Шоколадно-сирне морозиво 👉🏻1 банан 👉🏻100 г пастоподібного сиру 👉🏻1 / 2 ч.л.какао Банан порізати і заморозити. Помістити в чашу блендера заморожений банан, сир, какао, збиваємо і прибираємо в холодильник на годину. Готово! ❤️А ви любите морозиво? Яке улюблене? Мені подобається просто збитий банан або пломбір без добавок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відомий дієтолог Катерина Медушкіна розповіла, які продукти потрібно викреслити з раціону для красивої фігури, особливо, якщо жінці більше 35 років.
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