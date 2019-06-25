Їсти морозиво і не товстіти: прості рецепти від дієтолога

Влітку багатьом хочеться остудитися смачним морозивом і не набрати при цьому зайвих кілограмів.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова написала на своїй сторінці в Instagram прості рецепти цих ласощів, які не зашкодить фігурі.

"Літо в самому розпалі, а значить, так хочеться чогось смачного, солодкого і холодного. Я пропоную вам 3 рецепти морозива, що легко приготувати вдома", – написала вона.

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Бананове морозиво

Для приготування знадобиться два банани і трохи лимонного соку.

бананове морозиво 1000.menu

Спосіб приготування

Банани порізати і заморозити. Після цього помістити в блендер, додати лимонний сік і подрібнити до стану пюре. Перекласти масу в контейнер і прибрати в морозилку ще на годину.

Ягідно-фруктове морозиво

Для приготування знадобляться такі інгредієнти: 2 банани, 200 г замороженої полуниці або інших ягід, 200 мл йогурту без добавок.

Ягідно-фруктовий морозиво Їмо вдома

Спосіб приготування

Банан порізати і заморозити. Після помістити в блендер, додавши полуницю та йогурт. Можна їсти відразу або прибрати в морозилку.

Шоколадно-сирне морозиво

Інгредієнти: 1 банан, 100 г пастоподібного сиру, 1/2 чайної ложки какао.

Спосіб приготування

Банан порізати і заморозити, після чого висипати його в чашу блендера. Зверху додати сир і какао. Все це перемішати і прибрати в холодильник на годину.

Шоколадно-сирне морозиво eda.ru

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