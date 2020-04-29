Їсти й лікуватися: кілька дивовижних фактів про тим'ян

Чебрець є однією з найпопулярніших трав в середземноморській кухні: він ароматизує солоні і солодкі страви, а також є ефективним природним засобом від хвороб.

Ця рослина високо цінується в кухні Південної Європи і Близького Сходу. Чебрець має кремезне стебло, багате на ароматні гілки, які досягають близько 30-35 см у висоту. Листя чебрецю дрібні, лінійно-ланцетні, попелясто-зеленого кольору, а квітки варіюються від рожево-білих до бузкових. Смак і аромат дуже інтенсивні, проте відрізняються в залежності від сорту, - розповідає OBOZREVATEL за сприяння riza.it.

Різновиди і використання на кухні

Існує кілька різновидів чебрецю, найбільш поширеними з яких є:

чебрець звичайний

Придатний для збагачення смаку м'яса, риби, яєць, сирів, помідорів, тушкованих страв і супів. Також він використовується для оцтів і ароматизованих масел.

чебрець повзучий

З менш інтенсивним ароматом, ніж звичайний, але з більшою стійкістю, як рослина. Його можна культивувати навіть при несприятливому кліматі. Використовується для соусів, хліба, піци, пікантних пирогів, яєць і омлетів, настоїв і трав'яних чаїв.

чебрець лимонний

Володіє специфічним цитрусовим ароматом. Його листя особливо підходять для ароматизації м'яса, риби і овочів, таких як помідори, баклажани, капуста, кабачки, зелена квасоля і перець. Крім того, можна використовувати для запеченої картоплі, овочів на грилі, смажених грибів, а також для приготування соусів, настоїв і трав'яних чаїв. Серед різних видів чебрецю цей найбільш підходить для ароматизації фруктових салатів, меду, солодких і солоних бісквітів.

Три супершвидких рецепта

Печиво з лимонним чебрецем

Купіть готове пісочне тісто, вибравши продукт без гідрогенізованих жирів або пальмового масла. Розкладіть його на робочу поверхню товщиною близько 0,5 см. Посипте лимонним чебрецем, використовуючи всього 2-3 чайних ложки. Пройдіться качалкою, не роздавлюючи тісто, а тільки щоб листя краще прилипали до тіста. Потім зробіть печиво за допомогою спеціальних форм і поставте його в духовку при 180 ° С на 20-25 хвилин, поки воно не стане золотисто-коричневим.

Масло зі смаком чебрецю

3 гілочки чебрецю (використовуйте той тип, якому ви віддаєте перевагу) дуже добре вимийте і висушіть, а потім залиште на пару годин на відкритому повітрі, щоб вони не були мокрими. Помістіть їх в пляшку з темного скла з оливковою олією першого віджиму (1 л), відразу після легкого розтирання в руці, щоб випустити їх аромат. Добре закрийте пляшку і залиште на місяць в прохолодному місці, далеко від світла, перш ніж використовувати.

Омлет з чебрецем

Збийте 2 яйця (порція на 1 особу), додавши по 1 щіпці морської солі, перцю і листя чебрецю. Змастіть антипригарним сковороду невеликою кількістю масла, поставте її на вогонь, розлийте збиті яйця і приготуйте омлет з обох сторін.

Корисні властивості чебрецю

Чебрець містить ефірну олію, щяка багата на активні інгредієнти (особливо тимол і карвакрол), танини, смоли, глюкозиди та сапонозід. Має смакові, травні, протимікробні та іпротигрибкові, антисептичні, відхаркувальні, муколитичні властивості. Екстракти чебрецю також руйнують Helicobacter pylori, які можуть привести до виникнення гастриту.

Коли використовувати чебрець для здоров'я

Чебрець є відмінним природним засобом від застуди, кашлю, утрудненого травлення, кандидозу і мікозів.

Детоксифицирующие і травний трав'яний чай: змішайте 15 г чебрецю, 15 г м'яти і 1 столову ложку квітів лаванди в пакетику. Вилийте ложку суміші трав в чайник, додайте 200 мл окропу і залиште настоюватися на 10 хвилин. Фільтр і пийте 2 чашки в день протягом 10 днів.

Зовнішнє лікування для розчинення мокротиння: масажуйте спину і груди ложкою олії солодкого мигдалю з 2 краплями ефірного масла чебрецю.

Як зберігати чебрець

Якщо ви купуєте його в свіжому вигляді, використовуйте необхідну кількість чебрецю. Частину, що залишилася, покладіть в холодильник в спеціальний пакет для їжі, обернувши попередньо кухонної папером, а потім - поліетиленовою плівкою.

З іншого боку, якщо ви хочете зберегти чебрець протягом тривалого часу, можете його висушити: зв'яжіть гілочки біля основи за допомогою тонкої бавовняної нитки. Потім повісьте пучок догори дном (листям вниз і стеблом вгору) в прохолодному місці, далеко від світла. Після висихання поріжте листя і зберігайте їх у щільно закритій скляній банці близько року.

Як виростити чебрець в приміщенні

Чебрець легко вирощувати в горщиках. Кращий час для посіву – з кінця березня до початку квітня. Використовується невелика коробка, яку можна зберігати на балконі або на підвіконні, щоб заповнити сумішшю землі, торфу, піску і гравію. Якщо у вас є сад або город, спробуйте перенести розсаду в землю в кінці липня. Чебрець любить сонячні і провітрювані ділянки і злегка сухий грунт, тому не варто поливати його дуже часто, досить одного-двох разів на тиждень.

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