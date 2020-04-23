Ідеальний соус до будь-якого м'яса
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Рецептом соусу в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.
СОУС ДО БУДЬ-ЯКОГО М'ЯСА
Інгредієнти
сіль за смаком,
перець мелений - за смаком,
олія соняшникова - 50 мл,
цибуля ріпчаста - 2 шт,
морква - 1 шт,
часник сухий - 1 ч.л,
томати у власному соку - 250 гр,
яблучний оцет - 1 ч.л,
цукор - 1 ст. л,
паприка - 2 ч. л,
перець горошком - 0,5 ч.л,
гірчиця - 1 ч. л,
перець чилі - за смаком.
Приготування
Миємо та чистимо моркву. Натираємо її на тертці. Ріпчасту цибулю чистимо і подрібнюємо за допомогою блендера. При бажанні можна до цибулі додати трохи гострого перцю.
Змішуємо подрібнену цибулю з морквою. Додаємо в цю масу помідори у власному соку. Вливаємо олію і чайну ложку яблучного оцту. Додаємо сіль, цукор, сухий часник та паприку. Тепер додаємо перець горошком і гірчицю.
Ще раз все подрібнюємо за допомогою блендера.
Заливаємо цим соусом будь-яке, злегка підсмажене м'ясо. Накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо страву на мінімальному вогні до повної готовності м'яса. Соус подаємо з будь-яким гарніром на ваш розсуд.
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