Ідеальний соус до будь-якого м'яса

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Рецептом соусу в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

СОУС ДО БУДЬ-ЯКОГО М'ЯСА

Інгредієнти

сіль за смаком,

перець мелений - за смаком,

олія соняшникова - 50 мл,

цибуля ріпчаста - 2 шт,

морква - 1 шт,

часник сухий - 1 ч.л,

томати у власному соку - 250 гр,

яблучний оцет - 1 ч.л,

цукор - 1 ст. л,

паприка - 2 ч. л,

перець горошком - 0,5 ч.л,

гірчиця - 1 ч. л,

перець чилі - за смаком.

Приготування

Миємо та чистимо моркву. Натираємо її на тертці. Ріпчасту цибулю чистимо і подрібнюємо за допомогою блендера. При бажанні можна до цибулі додати трохи гострого перцю.

Змішуємо подрібнену цибулю з морквою. Додаємо в цю масу помідори у власному соку. Вливаємо олію і чайну ложку яблучного оцту. Додаємо сіль, цукор, сухий часник та паприку. Тепер додаємо перець горошком і гірчицю.

Ще раз все подрібнюємо за допомогою блендера.

Заливаємо цим соусом будь-яке, злегка підсмажене м'ясо. Накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо страву на мінімальному вогні до повної готовності м'яса. Соус подаємо з будь-яким гарніром на ваш розсуд.

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