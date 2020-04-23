Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Ідеальний соус до будь-якого м'яса

1.5т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом соусу в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

Ідеальний соус до будь-якого м'яса

СОУС ДО БУДЬ-ЯКОГО М'ЯСА

Інгредієнти

  • сіль за смаком,

  • перець мелений - за смаком,

  • олія соняшникова - 50 мл,

  • цибуля ріпчаста - 2 шт,

  • морква - 1 шт,

  • часник сухий - 1 ч.л,

  • томати у власному соку - 250 гр,

  • яблучний оцет - 1 ч.л,

  • цукор - 1 ст. л,

  • паприка - 2 ч. л,

  • перець горошком - 0,5 ч.л,

  • гірчиця - 1 ч. л,

  • перець чилі - за смаком.

Приготування

Миємо та чистимо моркву. Натираємо її на тертці. Ріпчасту цибулю чистимо і подрібнюємо за допомогою блендера. При бажанні можна до цибулі додати трохи гострого перцю.

Змішуємо подрібнену цибулю з морквою. Додаємо в цю масу помідори у власному соку. Вливаємо олію і чайну ложку яблучного оцту. Додаємо сіль, цукор, сухий часник та паприку. Тепер додаємо перець горошком і гірчицю.

Ще раз все подрібнюємо за допомогою блендера.

Заливаємо цим соусом будь-яке, злегка підсмажене м'ясо. Накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо страву на мінімальному вогні до повної готовності м'яса. Соус подаємо з будь-яким гарніром на ваш розсуд.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт продукти харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz