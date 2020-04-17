Ідеальні заправки для салатів
Салатна заправка - це один з найважливіших компонентів у страві. Саме заправка може надати страві особливого смаку і зробити її по-справжньому неповторною.
Отже, як приготувати правильну заправку, і які вони бувають.
АРАХІСОВА ЗАПРАВКА
Інгредієнти
арахісова паста - 70 гр,
яблучний сік - 50 мл,
гірчиця - 20 гр,
олія - 15 мл,
сіль - за смаком,
мелений перець - за смаком.
Приготування
Змішуємо арахісову пасту, яблучний сік, гірчицю і соняшникову олію. Додаємо сіль і перець за смаком.
ГІРЧИЧНО-МЕДОВА ЗАПРАВКА
Інгредієнти
мед - 2 ч. л.
гірчиця - 3 ч. л,
оливкова олія - 120 мл,
сіль за смаком,
чорний мелений перець - за смаком,
бальзамічний оцет - 100 мл,
цукор - 1 ч. л.,
сік лимона - 2 ч. л.,
зелень - за смаком,
Приготування
У мисці з'єднуємо мед і гірчицю. Ретельно перемішуємо, додаємо рослинну олію і сік лимона. Вирівнюємо смак цукром і сіллю, після чого додаємо мелений перець. Ще раз все перемішуємо і додаємо нарізану свіжу зелень і пропущений через прес часник.
СМЕТАННА ЗАПРАВКА З ЧАСНИКОМ
Інгредієнти
сметана - 120 гр,
сіль за смаком,
цукор - 1 ч. л,
зелена цибуля - за смаком,
кріп - за смаком,
чорний мелений перець - за смаком,
часник - 2-3 зубчики,
Приготування
Миємо та дрібно нарізаємо зелень. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Змішуємо зелень з часником, додаємо сметану, сіль, цукор та перець. Все як слід перемішуємо.
ЙОГУРТОВА ЗАПРАВКА З ОГІРКОМ
Інгредієнти
свіжий огірок - 1-2 шт,
часник - 3-4 зубчики,
йогурт - 250 мл.,
сік лимона - 2 ч. л.,
сіль - 0,5 ч. л.
чорний мелений перець - 0,5 ч. л.
білий мелений перець - 0,5 ч. л.
кріп - за смаком.
Приготування
Огірок миємо, чистимо і подрібнюємо в блендері або натираємо на дрібній тертці. Додаємо сіль, перець і натуральний йогурт. Додаємо подрібнений свіжий кріп і сік лимона. Все як слід перемішуємо.
ЦИТРУСОВА ЗАПРАВКА
Інгредієнти
апельсини - 2-3 шт,
винний оцет - 60 мл,
мед - 3 ч., л,
діжонская гірчиця - 3 ч. л,
оливкова олія - 100 мл.
сіль - за смаком,
цукор - за смаком,
чорний мелений перець - за смаком.
Приготування
Апельсини миємо, розрізаємо навпіл і вичавлюємо з них сік. Додаємо винний оцет, сіль, цукор і мед. Все як слід перемішуємо. Тепер додаємо оливкову олію і знову все перемішуємо. Для цієї заправки також можна використовувати грейпфрут.
ЗАПРАВКА З ПАПРИКОЮ
Інгредієнти
солодка паприка 2-3 ч. л.
часник - 2 зубчики,
чік лимона - 60 мл,
винний оцет - 60 мл,
цукор - 1 ч.л,
сіль за смаком,
мелений перець - за смаком,
сушені трави - за смаком,
оливкова олія - 150 мл.
дижонская гірчиця - 2-3 ч. л.
Приготування
У мисці змішуємо пропущений через прес часник з винним оцтом і соком лимона. Додаємо сіль, цукор і мелений перець. Ще раз все перемішуємо, додаємо оливкову олію і діжонську гірчицю.
ЗАПРАВКА З СОЄВИМ СОУСОМ ТА ЛАЙМОМ
Інгредієнти
сік лайма - 4 ст. л,
цедра лайма - 3 ч.л,
бальзамічний оцет - 50 мл,
соєвий соус - 2-3 ст. л.,
мед - 1 ст. л,
сіль за смаком,
оливкова олія - 100 мл,
часник - 3 зубчики
кумін - 1 ч. л.
мелений перець - 1 ч. л.
Приготування
У мисці з'єднуємо мед, пропущений через прес часник і бальзамічний оцет. Все перемішуємо, додаємо цедру лайма і лаймовий сік. Ще раз все перемішуємо. Додаємо соєвий соус, сіль, кумін та мелений перець.
КОКОСОВА ЗАПРАВКА
Інгредієнти
кокосове молоко - 100 мл,
часник - 2 зубчики,
свіжий кріп - пучок,
сметана - 150 мл.,
сіль за смаком,
бальзамічний оцет - 2 ст. л.
цукор - 0,5 ч. л.
французька гірчиця - 2 ст. л.
Приготування
У мисці з'єднуємо кокосове молоко і сметану. Додаємо пропущений через прес часник і нарізаний свіжий кріп. Додаємо сіль, перець, цукор і французьку гірчицю. Все як слід перемішуємо.
ЗАПРАВКА З АВОКАДО
Інгредієнти
авокадо - 1 шт,
винний оцет - 50 мл,
сік лимона - 3 ст. л.,
оливкова олія - 150 мл.,
сіль за смаком
мелений перець - за смаком.
цукор - 0,5 ч. л.
Приготування
Авокадо миємо, чистимо та і подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо сік лимона, сіль, перець, оливкову олію, цукор і оцет. Все збиваємо за допомогою міксера.
ІМБІРНО-ЙОГУРТОВА ЗАПРАВКА
Інгредієнти
йогурт - 150 мл,
імбир - 2 ч. л.
апельсин - 1 шт,
сіль за смаком,
цукор - 1 ч. л,
цедра апельсина - 2 ч. л.,
зелень - за смаком
Приготування
Імбир миємо, чистимо і натираємо на дрібній тертці. Додаємо натуральний йогурт, сіль, цукор, цедру одного апельсина. Розрізаємо апельсин навпіл, вичавлюємо з нього сік і додаємо у заправку. Все як слід перемішуємо і додаємо нарізану свіжу зелень.
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