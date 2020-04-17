Ідеальні заправки для салатів

Салатна заправка - це один з найважливіших компонентів у страві. Саме заправка може надати страві особливого смаку і зробити її по-справжньому неповторною.

Отже, як приготувати правильну заправку, і які вони бувають.

АРАХІСОВА ЗАПРАВКА

Інгредієнти

арахісова паста - 70 гр,

яблучний сік - 50 мл,

гірчиця - 20 гр,

олія - 15 мл,

сіль - за смаком,

мелений перець - за смаком.

Приготування

Змішуємо арахісову пасту, яблучний сік, гірчицю і соняшникову олію. Додаємо сіль і перець за смаком.

ГІРЧИЧНО-МЕДОВА ЗАПРАВКА

Інгредієнти

мед - 2 ч. л.

гірчиця - 3 ч. л,

оливкова олія - 120 мл,

сіль за смаком,

чорний мелений перець - за смаком,

бальзамічний оцет - 100 мл,

цукор - 1 ч. л.,

сік лимона - 2 ч. л.,

зелень - за смаком,

Приготування

У мисці з'єднуємо мед і гірчицю. Ретельно перемішуємо, додаємо рослинну олію і сік лимона. Вирівнюємо смак цукром і сіллю, після чого додаємо мелений перець. Ще раз все перемішуємо і додаємо нарізану свіжу зелень і пропущений через прес часник.

СМЕТАННА ЗАПРАВКА З ЧАСНИКОМ

Інгредієнти

сметана - 120 гр,

сіль за смаком,

цукор - 1 ч. л,

зелена цибуля - за смаком,

кріп - за смаком,

чорний мелений перець - за смаком,

часник - 2-3 зубчики,

Приготування

Миємо та дрібно нарізаємо зелень. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Змішуємо зелень з часником, додаємо сметану, сіль, цукор та перець. Все як слід перемішуємо.

ЙОГУРТОВА ЗАПРАВКА З ОГІРКОМ

Інгредієнти

свіжий огірок - 1-2 шт,

часник - 3-4 зубчики,

йогурт - 250 мл.,

сік лимона - 2 ч. л.,

сіль - 0,5 ч. л.

чорний мелений перець - 0,5 ч. л.

білий мелений перець - 0,5 ч. л.

кріп - за смаком.

Приготування

Огірок миємо, чистимо і подрібнюємо в блендері або натираємо на дрібній тертці. Додаємо сіль, перець і натуральний йогурт. Додаємо подрібнений свіжий кріп і сік лимона. Все як слід перемішуємо.

ЦИТРУСОВА ЗАПРАВКА

Інгредієнти

апельсини - 2-3 шт,

винний оцет - 60 мл,

мед - 3 ч., л,

діжонская гірчиця - 3 ч. л,

оливкова олія - 100 мл.

сіль - за смаком,

цукор - за смаком,

чорний мелений перець - за смаком.

Приготування

Апельсини миємо, розрізаємо навпіл і вичавлюємо з них сік. Додаємо винний оцет, сіль, цукор і мед. Все як слід перемішуємо. Тепер додаємо оливкову олію і знову все перемішуємо. Для цієї заправки також можна використовувати грейпфрут.

ЗАПРАВКА З ПАПРИКОЮ

Інгредієнти

солодка паприка 2-3 ч. л.

часник - 2 зубчики,

чік лимона - 60 мл,

винний оцет - 60 мл,

цукор - 1 ч.л,

сіль за смаком,

мелений перець - за смаком,

сушені трави - за смаком,

оливкова олія - 150 мл.

дижонская гірчиця - 2-3 ч. л.

Приготування

У мисці змішуємо пропущений через прес часник з винним оцтом і соком лимона. Додаємо сіль, цукор і мелений перець. Ще раз все перемішуємо, додаємо оливкову олію і діжонську гірчицю.

ЗАПРАВКА З СОЄВИМ СОУСОМ ТА ЛАЙМОМ

Інгредієнти

сік лайма - 4 ст. л,

цедра лайма - 3 ч.л,

бальзамічний оцет - 50 мл,

соєвий соус - 2-3 ст. л.,

мед - 1 ст. л,

сіль за смаком,

оливкова олія - 100 мл,

часник - 3 зубчики

кумін - 1 ч. л.

мелений перець - 1 ч. л.

Приготування

У мисці з'єднуємо мед, пропущений через прес часник і бальзамічний оцет. Все перемішуємо, додаємо цедру лайма і лаймовий сік. Ще раз все перемішуємо. Додаємо соєвий соус, сіль, кумін та мелений перець.

КОКОСОВА ЗАПРАВКА

Інгредієнти

кокосове молоко - 100 мл,

часник - 2 зубчики,

свіжий кріп - пучок,

сметана - 150 мл.,

сіль за смаком,

бальзамічний оцет - 2 ст. л.

цукор - 0,5 ч. л.

французька гірчиця - 2 ст. л.

Приготування

У мисці з'єднуємо кокосове молоко і сметану. Додаємо пропущений через прес часник і нарізаний свіжий кріп. Додаємо сіль, перець, цукор і французьку гірчицю. Все як слід перемішуємо.

ЗАПРАВКА З АВОКАДО

Інгредієнти

авокадо - 1 шт,

винний оцет - 50 мл,

сік лимона - 3 ст. л.,

оливкова олія - 150 мл.,

сіль за смаком

мелений перець - за смаком.

цукор - 0,5 ч. л.

Приготування

Авокадо миємо, чистимо та і подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо сік лимона, сіль, перець, оливкову олію, цукор і оцет. Все збиваємо за допомогою міксера.

ІМБІРНО-ЙОГУРТОВА ЗАПРАВКА

Інгредієнти

йогурт - 150 мл,

імбир - 2 ч. л.

апельсин - 1 шт,

сіль за смаком,

цукор - 1 ч. л,

цедра апельсина - 2 ч. л.,

зелень - за смаком

Приготування

Імбир миємо, чистимо і натираємо на дрібній тертці. Додаємо натуральний йогурт, сіль, цукор, цедру одного апельсина. Розрізаємо апельсин навпіл, вичавлюємо з нього сік і додаємо у заправку. Все як слід перемішуємо і додаємо нарізану свіжу зелень.

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