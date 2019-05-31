Ідеальне шоколадне печиво за 15 хвилин: простий рецепт з фото

Є багато способів приготування шоколадного печива, проте, домогтися ідеальної консистенції досить складно.

Дуже хороший рецепт запропонувала Фелісіті Клоук, повідомляє The Guardian.

Найкраще використовувати темний шоколад разом з какао-порошком, так смак вийде максимально інтенсивним. Однак, в залежності від смакових уподобань, можна взяти як молочний, так і навіть білий шоколад.

Фелісіті пропонує взяти 100 грам темного шоколаду, 150 г вершкового масла кімнатної температури, 130 г цукрової пудри, 70 г золотого сиропу, 215 г борошна, 45 г какао, половину чайної ложки солі.

Безпосередньо процес приготування продуктів займає близько 15 хвилин, в той час як ще від 15 хвилин до години потрібно на охолодження і випікання.

Для початку потрібно порубати шоколад на дрібні шматочки, після чого в окремому посуді збити міксером масло, цукор і сироп до утворення пишної маси.

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Просіяти через сито борошно, какао і сіль, змішати всі інгредієнти, продовжуючи збивати їх міксером на низькій швидкості.

Отриману масу найкраще зібрати в пакет, сформувати батон діаметром близько 5 сантиметрів, який помістити в холодильник мінімум на півгодини (максимум, - 10 днів).

Можна тонко розкачати тісто відразу, але після охолодження воно дає більш насичений смак.

Охолоджене тісто потрібно порізати тонкими шматочками, розмістити на листи, після чого випікати від 15 до 25 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів.

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