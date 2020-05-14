Ідеальна перерва між вечерею і сніданком: коментують дієтологи

Стан здоров'я кожної людини багато в чому залежить від того, наскільки правильним є її раціон харчування і яка перерва між вечерею і сніданком.

Про це в ексклюзивних коментарях OBOZREVATEL заявили дієтологи, яких ми попросили пояснити, якою має бути перерва між крайнім і першим прийомом їжі.

Лікарка-дієтологиня Ольга Набока: Між вечерею і сніданком має проходити не менше ніж 12 годин

"Між вечерею і сніданком має проходити не менше ніж 12 годин. Якщо людина хоче скинути зайву вагу, то допускається інтервал у 16 годин, але до цього потрібно переходити дуже плавно".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Не можна точно визначити проміжок часу між вечерею і сніданком

"Проміжок між вечерею і сніданком – це дуже індивідуальний момент. Комусь хочеться їсти відразу після того, як він прокинувся, а у когось відчуття голоду з'являється близько 10 ранку. В обох випадках – це фізіологічна норма. Не можна точно визначити проміжок часу між вечерею і сніданком. У кожного свій робочий графік, і свій графік прийому їжі".

Лікарка-дієтологиня Олена Юдіна: Чим частіше ми будемо їсти, тим частіше у нас буде відбуватися викид інсуліну, а чим більше цих викидів, тим швидше ми прийдемо до цукрового діабету

"Ідеального проміжку між вечерею і сніданком не існує. Будь-який організм індивідуальний. Потрібно пам'ятати, що чим частіше ми будемо їсти, тим частіше у нас буде відбуватися викид інсуліну, а чим більше цих викидів, тим швидше ми прийдемо до цукрового діабету. Цих стрибків не має бути, все має бути плавно. Такі скачки інсуліну викликають прості вуглеводи у вигляді соків, лимонадів. Ми поїли, а через 30 хвилин випили лимонад або сік. Для організму це вже їжа, оскільки там є цукор, а значить знову йде викид інсуліну і піднімається рівень цукру в крові".

Лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова: Все залежить від того, о котрій годині людина прокидається

"Таких тимчасових рамок не існує. Все залежить від того, о котрій годині людина прокидається. Я, наприклад, прокидаюся о 5.40. Випиваю дві склянки води і через 30 хвилин снідаю. Приблизно о 6.15-6.30. Вечеряю не пізніше 18.30".

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