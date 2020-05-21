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Хумус з квасолі та авокадо: авторський рецепт від дієтолога

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Олена Юдіна.

Хумус з квасолі та авокадо: авторський рецепт від дієтолога

ХУМУС З КВАСОЛІ ТА АВОКАДО

Інгрідієнти

  • квасоля відварна біла - 2 склянки,

  • авокадо стиглий - 1 шт,

  • кінза або петрушка свіжі - 1 пучок,

  • сік лимона - 2 ст.л,

  • оливкова олія - 2 ст.л,

  • сіль, чорний перець, гострий перець, паприка, асафетида - за смаком.

Приготування

Авокадо треба очистити і крупно нарізати. Зелень промити і видалити стебла. Усі інгредієнти помістити в кухонний комбайн і подрібнити до однорідної консистенції. Можна додати насіння і горіхи.

Хумус можна подавати до тостів з цільнозернового хліба, або ж як самостійну страву, використовуючи в якості гарніра гриби або свіжі овочі.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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