Хумус з квасолі та авокадо: авторський рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Олена Юдіна.
ХУМУС З КВАСОЛІ ТА АВОКАДО
Інгрідієнти
квасоля відварна біла - 2 склянки,
авокадо стиглий - 1 шт,
кінза або петрушка свіжі - 1 пучок,
сік лимона - 2 ст.л,
оливкова олія - 2 ст.л,
сіль, чорний перець, гострий перець, паприка, асафетида - за смаком.
Приготування
Авокадо треба очистити і крупно нарізати. Зелень промити і видалити стебла. Усі інгредієнти помістити в кухонний комбайн і подрібнити до однорідної консистенції. Можна додати насіння і горіхи.
Хумус можна подавати до тостів з цільнозернового хліба, або ж як самостійну страву, використовуючи в якості гарніра гриби або свіжі овочі.
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