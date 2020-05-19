Хрусткі вафлі з трьох видів борошна: рецепт від відомого фуд-блогера
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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.
ВАФЛІ ДО СНІДАНКУ
Інгрідієнти
сир - 250 гр,
яйця - 2 яйця,
цукор - 1/2 ст,
кокосова стружка - 1/2 ст,
цедра одного апельсина,
сік одного апельсина,
рисове борошно - 1/2 ст,
кукурудзяне борошно - 1/2 ст,
цільнозернове борошно - 1/2 ст
розпушувач - 1 ч. л.
Приготування
У миску кладемо 2 яйця і 250 гр. сиру. Додаємо цедру одного апельсина і сік одного апельсина. Додаємо кокосову стружку і цукор. Вливаємо молоко і міксером збиваємо масу до однорідного стану. Додаємо кукурудзяне, рисове і цельнозернове борошно. Додаємо розпушувач і перемішуємо масу. Тісто готове.
Випікаємо вафлі, змастивши пластини вафельниці кокосовою олією. Вафлі печуться швидко. З цієї кількості тіста у вас вийде 12-14 шт.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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