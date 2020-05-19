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Хрусткі вафлі з трьох видів борошна: рецепт від відомого фуд-блогера

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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

Хрусткі вафлі з трьох видів борошна: рецепт від відомого фуд-блогера

ВАФЛІ ДО СНІДАНКУ

Інгрідієнти

  • сир - 250 гр,

  • яйця - 2 яйця,

  • цукор - 1/2 ст,

  • кокосова стружка - 1/2 ст,

  • цедра одного апельсина,

  • сік одного апельсина,

  • рисове борошно - 1/2 ст,

  • кукурудзяне борошно - 1/2 ст,

  • цільнозернове борошно - 1/2 ст

  • розпушувач - 1 ч. л.

Приготування

У миску кладемо 2 яйця і 250 гр. сиру. Додаємо цедру одного апельсина і сік одного апельсина. Додаємо кокосову стружку і цукор. Вливаємо молоко і міксером збиваємо масу до однорідного стану. Додаємо кукурудзяне, рисове і цельнозернове борошно. Додаємо розпушувач і перемішуємо масу. Тісто готове.

Випікаємо вафлі, змастивши пластини вафельниці кокосовою олією. Вафлі печуться швидко. З цієї кількості тіста у вас вийде 12-14 шт.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт блогер харчування
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