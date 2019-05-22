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Хот-дог за 15 хвилин: дуже смачний рецепт

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Хот-дог це пшенична булка, всередині якої зазвичай знаходиться ковбаса або сосиска, зверху покрита кетчупом, майонезом, гірчицею, різними соусами і навіть овочами. Можна назвати масу варіацій його приготування, проте особливу увагу слід приділити французькому хот-догу.

Хот-дог за 15 хвилин: дуже смачний рецепт

Історичною батьківщиною хот-догу вважається Німеччина, саме в цій країні один франкфуртський м'ясник придумав виготовляти так звані "ковбаски-такси". Пізніше німецький емігрант привіз ковбаску до США, і вже з 1871 року в Америці стали продавати ковбаску в оболонці шматочків хліба, яка незабаром стала надзвичайно популярною.

Хот-дог за 15 хвилин: дуже смачний рецепт

Появу назви "хот-дог" найчастіше пов'язують з роботою ілюстратора Даргана – в 1901 році він випадково помітив, як один з продавців ковбасок замість хлібних скибочок став використовувати булку. Розрізаючи її, він укладав туди сосиску. Дарган, який нічого не тямив про правильність написання назви сендвіча, вирішив просто назвати булку "хот-догом".

Читайте докладніше швидкий покроковий рецепт приготування французького хот-догу за цим посиланням.

Хот-дог за 15 хвилин: дуже смачний рецепт

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