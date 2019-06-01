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Хіт літа: 3 простих рецепта незвичайних страв для вегетаріанців

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Дотримання вегетаріанства тягне за собою незаперечні переваги для організму, проте, для позитивного ефекту і підтримки здоров'я потрібно харчуватися різноманітно.

Кілька цікавих і простих у приготуванні рецептів надала Сабріна Гейур для The Guardian.

Вона пропонує приготувати млинці, використавши 300 г картоплі, 150 г шпинату, 100 г борошна, 3 великих яйця, 3 чайних ложки куркуми, по чайній ложці перцю чилі і розпушувача, рослинне масло для смаження, спеції за смаком.

Картоплю, порубаний шпинат, яйця, борошно, розпушувач і спеції потрібно добре перемішати у великій мисці, залишити на 15 хвилин, після чого на великій сковороді добре розігріти масло, щедро налив його приблизно на 5 сантиметрів вглиб.

Коли воно буде максимально гарячим, потрібно за допомогою двох ложок сформувати з тіста оладку, після чого обсмажити приблизно по хвилині з кожної сторони, після чого помістити на тарілку, покриту папером, щоб зайве масло могло вбратися.

Подавати страву краще гарячою.

Хіт літа: 3 простих рецепта незвичайних страв для вегетаріанців

Можна також приготувати брускетту, для неї потрібно 200 г фети, 100 г грецького йогурту, 6 шматочків хліба, 5-6 невеликих огірків, 50 г насіння граната, оливкова олія, орегано, перець чилі, сіль, сумах.

Сир і йогурт треба розім'яти в мисці, після чого приправити, паралельно підсмажити хліб на сковороді або в тостері, нанести на нього суміш, зверху розкласти шматочки огірка, посипати спеціями і гранатом, скропити оливковою олією.

Хіт літа: 3 простих рецепта незвичайних страв для вегетаріанців

Цікавою стравою також є смажені помідори, - для них потрібно безпосередньо 4 великих помідора, 250 мл знежирених вершків, 200 г поленти (аналог мамалиги з кукурудзяної муки), 3 столових ложки орегано, по 2 чайних ложки часнику і сумаху, ложку кайенского перцю, сіль, перець і рослинне масло.

Сковороду треба наповнити олією на глибину в 2,5 сантиметра, довести до високої температури.

Тим часом викласти поленту на тарілку, змішати всі спеції, нарізати помідори скибочками по 1,5 сантиметра, кожен шматочок опустити в кашу, після чого занурити в спеції, щедро обмазати боки, після чого акуратно обсмажити в маслі, потрібно приблизно по хвилині на кожну сторону.

Після приготування помідори потрібно розмістити на папері, щоб вбралося зайве масло, посипати орегано і сіллю, подавати гарячими.

Хіт літа: 3 простих рецепта незвичайних страв для вегетаріанців

Нагадаємо, що раніше стало відомо, які типи продуктів призводять до ожиріння, і чим їх можна замінити.

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