Харчове отруєння: дієтолог розповів, які продукти можуть погіршити ситуацію

При харчовому отруєнні необхідно строго стежити за раціоном харчування, оскільки є ряд продуктів, здатних погіршити ситуацію.

Про це в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Віра Паламар.

За словами дієтолога, в перший день отруєння потрібно випивати багато негазованої води, щоб вивести токсини. Також можна пити несолодкий чай. Рідина має бути теплою, і пити треба невеликими порціями, щоб не спровокувати блювоту. Потрібно випивати близько 2х літрів на добу.

За словами дієтолога, на другий день, якщо організму не потрібно, то не треба себе змушувати щось їсти. Краще випити що-небудь поживне в рідкому вигляді: кисіль, бульйон, йогурт. Можна додати шматочок сухарика або вчорашнього хліба.

"Не забувайте стежити за загальним станом. До звичайного харчування потрібно повертатися поступово. Отруєння - сильний удар по печінці. Тому уникайте смаженого і алкоголю навіть через тиждень після отруєння. В перші дні після отруєння організм ослаблений. Тому не варто перевантажувати його жирами і вуглеводами, для їх засвоєння потрібні великі енергетичні витрати. Оптимальний варіант – додавати крапельку олію в готову страву. Овочі краще відварити. Не зловживайте фруктами. Фрукти можуть викликати бродіння в кишківнику", - зазначила діетолог.

Паламар також нагадала, що не варто зменшувати кількість білка. "Під час отруєння організм втрачає білок у великій кількості. Тому основа складання дієти при харчовому отруєнні у дорослих - білкові страви", - підкреслила лікар.

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