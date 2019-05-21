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Хачапурі з м'ясом за 35 хвилин: простий смачний рецепт

7.4тЧитати матеріал російською

Хачапурі є традиційною національною грузинською стравою. Борошняний виріб -це не тільки закритий пиріжок, начинений сиром і яйцем, а й хачапурі з м'ясом.

Хачапурі з м'ясом за 35 хвилин: простий смачний рецепт

Назва "хачапурі" з`явилося від слів "сир" і "хліб" грузинською мовою. У деяких випадках місцеві гурмани можуть називати хачапурі пироги з парною рибою або м'ясом.

Хачапурі з м'ясом за 35 хвилин: простий смачний рецепт

Культура грузинської кухні припускає наявність безлічі рецептів приготування хачапурі, серед них – імеретинські, мегрельські, гурійські, аджарські, рачинські та інші. Класичним варіантом начинки пирога часто вважають імеретинский сир, однак приготування хачапурі з м'ясом можна назвати не менш популярним рецептом.

Читайте докладніше швидкий покроковий рецепт хачапурі з м'ясом за цим посиланням.

Хачапурі з м'ясом за 35 хвилин: простий смачний рецепт

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