Хачапурі з моцарелою: унікальний рецепт

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

ХАЧАПУРІ З МОЦАРЕЛОЮ

Інгрідієнти

сир - 250 гр,

яйце - 1 шт,

рисове борошно - 3 ст.л,

зелень - за смаком,

сіль за смаком,

спеції - за смаком,

моцарелла - 50 гр.

Приготування

У миску кладемо сир, одне яйце і три столові ложки рисового борошна. Додаємо сіль, спеції і нарізану свіжу зелень. Все добре перемішуємо, після чого викладаємо цю сирну масу на деко, застелене пергаментним папером. Тісто викладаємо у формі човника, намагаючись зробити високі борта.

Змащуємо заготівлю яєчним жовтком. Ставимо хачапурі в розігріту духовку на 15 хвилин. Як тільки-но хачапурі підрум'яниться - дістаємо деко. У центр хачапурі насипаємо натертий на тертці сир і розбиваємо одне сире яйце. Ставимо деко в духовку ще на 5 хвилин.

Врахуйте, що білок має приготуватися, але жовток при цьому повинен залишатися рідким. Як тільки-но білок схопиться - дістаємо деко з духовки. Посипаємо хачапурі спеціями і свіжою зеленню і подаємо до столу.

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