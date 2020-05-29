Гвоздика: розкрито важливі переваги, про які слід знати

Олена Козлова FoodOboz 17:00, 29.05.2020

Гвоздика – це пряність, яка представляє собою висушені бутони квітів гвоздичного дерева. Вона знижує рівень цукру в крові та допомагає в лікуванні серцево-судинної і травної систем.

Протягом багатьох років гвоздика активно використовується на кухні для ароматизації різних страв і напоїв.

бутони гвоздики
Getty

OBOZREVATEL спільно з cocinafacil.com.mx пропонує детальніше ознайомитися з її перевагами і способом використання.

Переваги гвоздики

  • Завдяки своїм протизапальним властивостям вона бореться з розладом травлення та усуває діарею.

  • Запобігає згортанню крові та стимулює гарний кровообіг.

  • Евгенол (головний компонент ефірної олії) підтримує здоров'я серцево-судинної системи.

  • Бореться з нудотою і запамороченням.

  • Діє як природне знеболююче, зменшує зубний біль.

  • Її флавоноїди здатні знизити рівень цукру в крові.

  • Ефективна для лікування респіраторних захворювань, діє як відхаркувальний засіб, який видаляє мокротиння.

  • Зменшує подразнення горла.

  • Якщо використовується як ефірне масло, допомагає розслабитися.

гвоздика
Getty

Як використовувати

Найчастіше гвоздика використовується як ароматична пряність для рецептів, але також з неї можна приготувати чай.

Для цього необхідно:

  • Закип'ятити склянку води, додати 3 бутона гвоздики

  • Дати настоятися протягом 10 хвилин

  • Подавати з лимоном і чайною ложкою меду

Як повідомляв OBOZREVATEL, за твердженням вчених, мигдальний горіх визнаний найкориснішим для людського організму.

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