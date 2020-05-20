Густий гарячий шоколад від відомого шеф-кухаря

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності на карантині.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився італійський шеф-кухар Марко Черветті.

ГАРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Інгрідієнти

вершки 30% - 250 г,

цукор - 35 г,

какао-порошок - 200 г,

молоко - 700 г.

Приготування

У миску наливаємо вершки, додаємо цукор і збиваємо до стійких піків. Тепер в сотейник насипаємо какао. Додаємо кілька ложок цукру і вливаємо молоко. Все перемішуємо і ставимо на плиту.

При постійному помішуванні варимо масу на мінімальному вогні протягом декількох хвилин. За цей час гарячий шоколад має стати більш густим і трохи потемнішати.

Викладаємо гарячий шоколад у високу склянку, прикрашаємо збитими вершками і подаємо до столу.

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