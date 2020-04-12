Гуляш з мідій та печериць
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За традицією рецепт коментує дієтолог.
ГУЛЯШ З МІДІЙ ТА ПЕЧЕРИЦЬ
Складові:
морква - 1 шт.
цибуля - 1 шт.
томатна паста - 2 ст. л.
мідії - 200 гр.
печериці - 150 гр.
соєвий соус - 2 ст. л.
спеції - за смаком,
сіль за смаком,
борошно - 2 ч. л.
рослинна олія - 50 мл.
часник - 3-4 зубчики
зелень - за смаком
Приготування:
Моркву чистимо, миємо й нарізаємо тонкою соломкою. Також можна натерти моркву на тертці для овочів по-корейськи.
Ріпчасту цибулю чистимо, миємо й нарізаємо дрібними кубиками. Миємо й нарізаємо печериці.
Ставимо на плиту сковорідку, додаємо трохи олії і обсмажуємо усі підготовлені інгредієнти близько 10 хвилин. Овочі обсмажуємо під закритою кришкою.
У піалу або чашку кладемо томатну пасту. Додаємо 2 чайні ложки борошна і близько 100 мл. воли. Все ретельно перемішуємо.
Виливаємо цей соус в сковорідку до овочів і зменшуємо вогонь до мінімуму. Тушкуємо овочі з грибами під кришкою близько 4-5 хвилин.
Відправляємо в сковороду мідії. Відразу ж додаємо соєвий соус і спеції за смаком. Все перемішуємо, дегустуємо і в разі необхідності додаємо сіль. Тушкуємо гуляш ще близько 10 хвилин.
На цьому етапі додаємо пропущений через прес часник і дрібно нарізану свіжу зелень. Вимикаємо плиту і залишаємо нашу страву під кришкою на 20 хвилин, щоб вона настоялася. Подаємо гуляш з рисом або пастою. Смачного.
Коментар дієтолога
Лікар-дієтолог Ольга Набока:
"В цілому страва гарна. Але я б рекомендувала розділяти мідії і гриби, оскільки ці два продукти заважають засвоєнню один одного, особливо тим, у кого проблеми з підшлунковою залозою (панкреатит).
Мідії – джерело білка, печериці - клітковина, яка погано засвоюється і при виведенні з організму з собою "прихоплює" частину амінокислот з мідій. Рослинну олію використовуємо оливкову, а не соняшникову".
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