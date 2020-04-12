OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві пісні рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

ГУЛЯШ З МІДІЙ ТА ПЕЧЕРИЦЬ

Складові:

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

томатна паста - 2 ст. л.

мідії - 200 гр.

печериці - 150 гр.

соєвий соус - 2 ст. л.

спеції - за смаком,

сіль за смаком,

борошно - 2 ч. л.

рослинна олія - 50 мл.

часник - 3-4 зубчики

зелень - за смаком

Приготування:

Моркву чистимо, миємо й нарізаємо тонкою соломкою. Також можна натерти моркву на тертці для овочів по-корейськи.

Ріпчасту цибулю чистимо, миємо й нарізаємо дрібними кубиками. Миємо й нарізаємо печериці.

Ставимо на плиту сковорідку, додаємо трохи олії і обсмажуємо усі підготовлені інгредієнти близько 10 хвилин. Овочі обсмажуємо під закритою кришкою.

У піалу або чашку кладемо томатну пасту. Додаємо 2 чайні ложки борошна і близько 100 мл. воли. Все ретельно перемішуємо.

Виливаємо цей соус в сковорідку до овочів і зменшуємо вогонь до мінімуму. Тушкуємо овочі з грибами під кришкою близько 4-5 хвилин.

Відправляємо в сковороду мідії. Відразу ж додаємо соєвий соус і спеції за смаком. Все перемішуємо, дегустуємо і в разі необхідності додаємо сіль. Тушкуємо гуляш ще близько 10 хвилин.

На цьому етапі додаємо пропущений через прес часник і дрібно нарізану свіжу зелень. Вимикаємо плиту і залишаємо нашу страву під кришкою на 20 хвилин, щоб вона настоялася. Подаємо гуляш з рисом або пастою. Смачного.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"В цілому страва гарна. Але я б рекомендувала розділяти мідії і гриби, оскільки ці два продукти заважають засвоєнню один одного, особливо тим, у кого проблеми з підшлунковою залозою (панкреатит).

Мідії – джерело білка, печериці - клітковина, яка погано засвоюється і при виведенні з організму з собою "прихоплює" частину амінокислот з мідій. Рослинну олію використовуємо оливкову, а не соняшникову".

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