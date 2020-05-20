Гроші вирішують не все: стало відомо, яким клієнтам дієтологи відмовляють в лікуванні

Дієтологи відмовляють клієнтам, які намагаються схуднути, не маючи надмірної ваги, або не мають наміру лікувати супутні захворювання.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли лікарі Сергій Антонюк, Людмила Гончарова і Ольга Набока.

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: " Я можу відмовити в підліткам , які хочуть схуднути , не маючи при цьому зайвої ваги "

"Одна з таких ситуацій - це складний клієнт, з якиммають працювати суміжні фахівці, наприклад, ендокринолог, а людина не хоче лікуватися. Худнути вона хоче, а лікуватися - ні.

Друга категорія пацієнтів, яким я відмовляю - це підлітки, які хочуть схуднути, не маючи при цьому зайвої ваги. Тобто хочуть зменшити масу тіла і обсяги ціною здоров'я. Розписувати меню з дефіцитом енергії я таким клієнтам не буду.

Орієнтовні терміни, коли очікуються зміни в самопочутті, називати можна і потрібно. Ці терміни у всіх різні і залежать від того, скільки у людини зайвої ваги, від стану здоров'я й т.ін.

Що стосується гарантій, то моя відповідь - ні, жодних гарантій лікар давати не може. Медицина - наука не точна, а тут є ще й момент психології. Лікар не може нічого гарантувати. Людина може скинути вагу, але при цьому "забути" розповісти дієтологу про те, що зловшиває алкоголем. Про які гарантії тоді може йтися?"

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: " Я беруся за всіх клієнтів "

"Бувають випадки, коли це спільне рішення дієтолога і клієнта. Такі моменти обговорюються на першій консультації. Я пояснюю людині, що необхідно для досягнення результату і людина цілком може відмовитися, чому ні? Не кожна людина готова пити воду та їсти через кожні 4 години й т.ін. Сама я від клієнтів не відмовлялася. Такого в моїй практиці не було. Я беруся за всіх клієнтів і допомагаю всім.

Якщо казати, то те, чи може дієтолог давати гарантії успіху, то моя відповідь - так. Зазвичай поліпшення самопочуття настає вже через тиждень. Тут все залежить від свідомості клієнта. Лікар каже, що і як потрібно робити, якщо людина усвідомлює серйозність ситуації - вона виконує усі рекомендації. Клієнт щодня надсилає звіт і кожен день лікар перебуває з ним на зв'язку".

Лікар-дієтолог Ольга Набока: " Якщо у людини слабка мотивація , я можу йому відмовити "

"Я можу розповісти людині, як вона має харчуватися і як вона має рухатися, але я не зможу робити це за неї. У мене кілька програм: на 45 днів, на 7 місяців. Це не разові консультації, а тривалі програми, і якщо я бачу, що у клієнта немає мотивації, я не буду з ним працювати і це проговорюється відразу. Якщо я вже взялася за клієнта, я не відмовляюся від нього в процесі роботи, цього не відбувається.

Гарантії можуть бути, але за умови, що клієнт чесний і дійсно виконує всі рекомендації. Якщо клієнт раптом зупиняється в скиданні ваги, хоча вага мала би зменшуватися, я розумію, що це проблема зі здоров'ям, значить потрібно знайти причину. Такий клієнт буде відправлений на дообстеження. Якщо клієнт беззастережно проходить дообстеження, то все вийде і результат буде".

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