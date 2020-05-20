Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Гроші вирішують не все: стало відомо, яким клієнтам дієтологи відмовляють в лікуванні

3.4т
Читати матеріал російською

Дієтологи відмовляють клієнтам, які намагаються схуднути, не маючи надмірної ваги, або не мають наміру лікувати супутні захворювання.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли лікарі Сергій Антонюк, Людмила Гончарова і Ольга Набока.

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: " Я можу відмовити в підліткам , які хочуть схуднути , не маючи при цьому зайвої ваги "

"Одна з таких ситуацій - це складний клієнт, з якиммають працювати суміжні фахівці, наприклад, ендокринолог, а людина не хоче лікуватися. Худнути вона хоче, а лікуватися - ні.

Друга категорія пацієнтів, яким я відмовляю - це підлітки, які хочуть схуднути, не маючи при цьому зайвої ваги. Тобто хочуть зменшити масу тіла і обсяги ціною здоров'я. Розписувати меню з дефіцитом енергії я таким клієнтам не буду.

Орієнтовні терміни, коли очікуються зміни в самопочутті, називати можна і потрібно. Ці терміни у всіх різні і залежать від того, скільки у людини зайвої ваги, від стану здоров'я й т.ін.

Що стосується гарантій, то моя відповідь - ні, жодних гарантій лікар давати не може. Медицина - наука не точна, а тут є ще й момент психології. Лікар не може нічого гарантувати. Людина може скинути вагу, але при цьому "забути" розповісти дієтологу про те, що зловшиває алкоголем. Про які гарантії тоді може йтися?"

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: " Я беруся за всіх клієнтів "

"Бувають випадки, коли це спільне рішення дієтолога і клієнта. Такі моменти обговорюються на першій консультації. Я пояснюю людині, що необхідно для досягнення результату і людина цілком може відмовитися, чому ні? Не кожна людина готова пити воду та їсти через кожні 4 години й т.ін. Сама я від клієнтів не відмовлялася. Такого в моїй практиці не було. Я беруся за всіх клієнтів і допомагаю всім.

Якщо казати, то те, чи може дієтолог давати гарантії успіху, то моя відповідь - так. Зазвичай поліпшення самопочуття настає вже через тиждень. Тут все залежить від свідомості клієнта. Лікар каже, що і як потрібно робити, якщо людина усвідомлює серйозність ситуації - вона виконує усі рекомендації. Клієнт щодня надсилає звіт і кожен день лікар перебуває з ним на зв'язку".

Лікар-дієтолог Ольга Набока: " Якщо у людини слабка мотивація , я можу йому відмовити "

"Я можу розповісти людині, як вона має харчуватися і як вона має рухатися, але я не зможу робити це за неї. У мене кілька програм: на 45 днів, на 7 місяців. Це не разові консультації, а тривалі програми, і якщо я бачу, що у клієнта немає мотивації, я не буду з ним працювати і це проговорюється відразу. Якщо я вже взялася за клієнта, я не відмовляюся від нього в процесі роботи, цього не відбувається.

Гарантії можуть бути, але за умови, що клієнт чесний і дійсно виконує всі рекомендації. Якщо клієнт раптом зупиняється в скиданні ваги, хоча вага мала би зменшуватися, я розумію, що це проблема зі здоров'ям, значить потрібно знайти причину. Такий клієнт буде відправлений на дообстеження. Якщо клієнт беззастережно проходить дообстеження, то все вийде і результат буде".

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
FoodOboz