Грибний суп з вершками: фірмовий рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Юлія Порадун.

ГРИБНИЙ СУП

Інгрідієнти

печериці - 500 гр,

цибуля ріпчаста - 1 шт,

часник - 2 зубчики,

вершки 10% - 40 гр,

сіль і перець чорний мелений - за смаком.

Приготування

Почистіть і поріжте гриби, цибулю і часник. Підсмажуємо цибулю на рослинній олії. Як тільки-но цибуля стане м'якою, відправляємо на сковороду пропущений через прес часник та нарізані гриби. Все перемішуємо. Наливаємо воду і варимо суп близько 20 хвилин на середньому вогні.

Через 20 хвилин за допомогою блендера подрібнюємо суп до консистенції пюре. Додаємо сіль і перець за смаком. Перед подачею додаємо в тарілку вершки і свіжу зелень.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.