Грецький салат з сюрпризом від шеф-кухаря: унікальний рецепт

Олена Коваленко FoodOboz 17:00, 20.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділився шеф-кухар з Італії Марко Черветті.

ГРЕЦЬКИЙ САЛАТ

Інгрідієнти

  • помідори - 150 г,

  • огірки - 100 г,

  • болгарський перець - 60 г,

  • цибуля - 10 г,

  • лимон - 3 г,

  • оливки - 60 г,

  • сіль, перець - за смаком,

  • фета - 100 г,

  • орегано - 1 г,

  • маринований гострий перець - 1 шт (15 г),

  • оливкова олія - 15 г.

Приготування

Огірок миємо й чистимо від шкірки. Нарізаємо огірок і відправляємо в миску. Помідор миємо, прибираємо серцевину. Нарізаємо помідор і відправляємо в миску до огірка. Болгарський перець миємо, вирізаємо серцевину. На кілька секунд опускаємо перець в киплячу воду, після чого легко прибираємо шкірку. Нарізаємо перець кубиком і відправляємо до помідора та огірка.

Ріпчасту цибулю нарізаємо дуже тонкими кільцями і промиваємо у воді, щоб прибрати гіркоту. Поливаємо нарізані овочі лимонним соком. Додаємо оливки. Додаємо сіль, перець та орегано. Все перемішуємо і викладаємо салат на блюдо. Зверху на салат викладаємо нарізану цибулю і фету. Поверх фети викладаємо маринований гострий перець.

Рясно поливаємо салат оливковою олією. Посипаємо салат чорним меленим перцем і подаємо до столу.

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Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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