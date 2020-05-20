Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Грецький салат з сюрпризом від шеф-кухаря: унікальний рецепт

1.6т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділився шеф-кухар з Італії Марко Черветті.

Грецький салат з сюрпризом від шеф-кухаря: унікальний рецепт

ГРЕЦЬКИЙ САЛАТ

Інгрідієнти

  • помідори - 150 г,

  • огірки - 100 г,

  • болгарський перець - 60 г,

  • цибуля - 10 г,

  • лимон - 3 г,

  • оливки - 60 г,

  • сіль, перець - за смаком,

  • фета - 100 г,

  • орегано - 1 г,

  • маринований гострий перець - 1 шт (15 г),

  • оливкова олія - 15 г.

Приготування

Огірок миємо й чистимо від шкірки. Нарізаємо огірок і відправляємо в миску. Помідор миємо, прибираємо серцевину. Нарізаємо помідор і відправляємо в миску до огірка. Болгарський перець миємо, вирізаємо серцевину. На кілька секунд опускаємо перець в киплячу воду, після чого легко прибираємо шкірку. Нарізаємо перець кубиком і відправляємо до помідора та огірка.

Ріпчасту цибулю нарізаємо дуже тонкими кільцями і промиваємо у воді, щоб прибрати гіркоту. Поливаємо нарізані овочі лимонним соком. Додаємо оливки. Додаємо сіль, перець та орегано. Все перемішуємо і викладаємо салат на блюдо. Зверху на салат викладаємо нарізану цибулю і фету. Поверх фети викладаємо маринований гострий перець.

Рясно поливаємо салат оливковою олією. Посипаємо салат чорним меленим перцем і подаємо до столу.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування салат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
FoodOboz