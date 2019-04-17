"Гра престолів 8": з якою їжею асоціюються головні герої

Головних героїв серіалу "Гра престолів", 8 сезон якого стартував на днях, засоціювали з їжею.

Зокрема, таку розкладку представила колумніст видання Spoon University Олівія Маттясовскі.

Отже, Данерис у неї асоціюється зі стейком.

За задумом Олівії, спочатку вона хотіла написати щось на зразок м'яса дракона або серця коня. Але ось, на жаль, драконів не існує, а серце коня точно ніхто їсти не буде. Зупинилася на величезному та соковитому стейку, що цілком приймається як альтернатива вищепереліченим серцю коня та м'ясу дракона.

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Джофрі – санакчі

Якщо ви вирішите погуглити найогиднішу страву, то напевно однією з перших в списку буде саме санакчі. Це страва, яку їдять в Кореї, готують її з живих кальмарів з олією із кунжуту. Погодьтеся, звучить огидно. Так всі думають й про Джофрі, що в принципі заслужено.

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Тиріон Ланістер – пиво

Ви, напевно, здивуєтеся – чому не вино? Адже в серіалі Тиріон пив тільки вино. Олівія вважає, що пиво має отримати той, хто проявив себе як бос, а це і є Тиріон.

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Брієна Тарт – салат латук

Так, Брієна хороша і всім подобається, але давайте відверто – вона просто не така захоплююча як всі інші персонажі. Той же салат латук, ви знаєте, що він корисний для вас, але просто не хочете його їсти.

Читайте більше рецептів страв із зелені.

Гончак – курка

Багато глядачів спочатку недооцінили Гончака. На думку Олівії – марно. Всі ми пам'ятаємо, як він допоміг Арії і перетворився-таки в позитивного персонажа. Як курка, яку багато хто не бере до уваги. Ви можете приготувати її мільйонами різних способів, це дешево, легко і вона завжди приголомшлива на смак.

Більше рецептів страв з курки на нашому сайті.

Ігритта – в'ялена яловичина

Це явно страва не на кожен день. Але тим не менше в'ялена яловичина викликає прихильність. І її хочеться все більше й більше, але зловживати не варто, якщо не хочете проблем зі шлунком.

Більше рецептів страв з яловичини на нашому сайті.

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