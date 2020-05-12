Готуємо як в ресторані: папероната від шеф-кухаря

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.

ПАПЕРОНАТА

Інгрідієнти

часник - 2 зубчики,

цибуля - 150 г,

оливкова олія - 35 г,

оливки - 70 г,

перець - 150 г,

анчоуси - 3 г,

чебрець - 2 г,

орегано - 0,5 г,

кедрові горіхи - 5 г,

каперси - 5 г,

біле вино - 100 г,

сіль, перець - за смаком,

томатна паста - 60 г,

петрушка - 8 м

Приготування

Чистимо часник і пропускаємо його через прес або чавимо ножем. Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Наливаємо в сковороду оливкову олію і нагріваємо на середньому вогні. Як тільки-но олія нагріється, додаємо анчоуси, часник і нарізану цибулю. Додаємо гілочку чебрецю.

Болгарський перець чистимо і нарізаємо кубиком. Відправляємо нарізаний перець в сковороду до цибулі. Все перемішуємо, обсмажуємо кілька хвилин і додаємо оливки. Додаємо орегано, кедрові горіхи, каперси, біле вино. Солимо до смаку і тушкуємо кілька хвилин.

Додаємо томатну пасту і петрушку. Тушкуємо страву на середньому вогні близько 25-30 хвилин. Перед подачею страву поливаємо оливковою олією і посипаємо свіжою зеленню.

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