Готуємо як в ресторані: папероната від шеф-кухаря
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.
ПАПЕРОНАТА
Інгрідієнти
часник - 2 зубчики,
цибуля - 150 г,
оливкова олія - 35 г,
оливки - 70 г,
перець - 150 г,
анчоуси - 3 г,
чебрець - 2 г,
орегано - 0,5 г,
кедрові горіхи - 5 г,
каперси - 5 г,
біле вино - 100 г,
сіль, перець - за смаком,
томатна паста - 60 г,
петрушка - 8 м
Приготування
Чистимо часник і пропускаємо його через прес або чавимо ножем. Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Наливаємо в сковороду оливкову олію і нагріваємо на середньому вогні. Як тільки-но олія нагріється, додаємо анчоуси, часник і нарізану цибулю. Додаємо гілочку чебрецю.
Болгарський перець чистимо і нарізаємо кубиком. Відправляємо нарізаний перець в сковороду до цибулі. Все перемішуємо, обсмажуємо кілька хвилин і додаємо оливки. Додаємо орегано, кедрові горіхи, каперси, біле вино. Солимо до смаку і тушкуємо кілька хвилин.
Додаємо томатну пасту і петрушку. Тушкуємо страву на середньому вогні близько 25-30 хвилин. Перед подачею страву поливаємо оливковою олією і посипаємо свіжою зеленню.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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