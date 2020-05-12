Готуємо як в ресторані: папероната від шеф-кухаря

Олена Коваленко FoodOboz 14:00, 12.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.

ПАПЕРОНАТА

Інгрідієнти

  • часник - 2 зубчики,

  • цибуля - 150 г,

  • оливкова олія - 35 г,

  • оливки - 70 г,

  • перець - 150 г,

  • анчоуси - 3 г,

  • чебрець - 2 г,

  • орегано - 0,5 г,

  • кедрові горіхи - 5 г,

  • каперси - 5 г,

  • біле вино - 100 г,

  • сіль, перець - за смаком,

  • томатна паста - 60 г,

  • петрушка - 8 м

Приготування

Чистимо часник і пропускаємо його через прес або чавимо ножем. Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Наливаємо в сковороду оливкову олію і нагріваємо на середньому вогні. Як тільки-но олія нагріється, додаємо анчоуси, часник і нарізану цибулю. Додаємо гілочку чебрецю.

Болгарський перець чистимо і нарізаємо кубиком. Відправляємо нарізаний перець в сковороду до цибулі. Все перемішуємо, обсмажуємо кілька хвилин і додаємо оливки. Додаємо орегано, кедрові горіхи, каперси, біле вино. Солимо до смаку і тушкуємо кілька хвилин.

Додаємо томатну пасту і петрушку. Тушкуємо страву на середньому вогні близько 25-30 хвилин. Перед подачею страву поливаємо оливковою олією і посипаємо свіжою зеленню.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Брат ли мне тот, кто убивает меня?

"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика

"Не вважаю росіян братами": Шатернікова - про скандал з Усиком і Ломаченком

ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених