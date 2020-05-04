Готуємо як у ресторані: риба в безпрограшному соусі

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Рецептом риби в сметанному соусі в Youtube поділився канал "Рибні історії".

РИБА В СМЕТАННОМУ СОУСІ

Інгрідієнти

минтай - 2 шт,

сіль - за смаком,

перець чорний мелений - за смаком,

ріпчаста цибуля - 2 шт,

морква 1/2 шт,

рослинна олія - для смаження,

сметана - 2 ст. л.,

вода - 0,5 склянки,

пшеничне борошно - 2-3 ст. л.

Приготування

Рибу потрібно ретельно промити, обсушити паперовими рушниками, а потім кожну рибину порізати на три або чотири шматочки. Після цього рибу посипаємо сіллю і чорним меленим перцем. Далі нам потрібно почистити моркву і цибулю. Цибулю нарізаємо на тоненькі півкільця, а моркву - соломкою.

На плиту ставимо сковорідку. Розігріваємо її, вливаємо олію, а потім всипаємо овочі. Смажимо їх до легкої золотавої скоринки. Тепер сюди додаємо сметану. Ретельно все перемішуємо і вливаємо холодну кип'ячену воду. Ще раз все перемішуємо. Солимо всі компоненти, а потім варимо 2-3 хвилини з моменту закипання і переливаємо соус у каструльку.

Після цього шматочки риби обвалюємо в пшеничнлиу борошні і відправляємо в сковорідку з рослинною олією. Обсмажуємо рибу до рум'яної скоринки з обох боків.

Підсмажену рибу відправляємо в каструлю з соусом і овочами. Ретельно все перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо 3-5 хвилин на невеликому вогні. Через зазначений час риба готова. Відправляємо її в тарілку і декоруємо зеленню.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!