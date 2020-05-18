Готуємо цвітну капусту правильно: важливі поради і незвичайне застосування

Цвітна капуста сповнена поживних речовин і антиоксидантів. Скорочення традиційних рафінованих вуглеводів (хліб, рис, паста) і заміна їх цвітною капустою може надати стравам особливого смаку.

Крім того, це дозволить зменшити кількість калорій, що особливо добре для діабетиків або тих, хто стежить за своєю фігурою.

При цьому важливо знати, що більшість методів приготування (наприклад, в духовці, мультиварці, пароварці або на сковорідці) зберігають всі корисні властивості цвітної капусти. Однак до них не відноситься варіння продуктів, оскільки під час цього процесу капуста втрачає частину корисних речовин (вони переходять в воду).

OBOZREVATEL разом з goodhousekeeping.com пропонує ознайомитися з рекомендаціями щодо використання цвітної капусти в деяких відомих стравах.

Піца

Використовуйте цвітну капусту, щоб зробити "тісто" для піци. Це дозволить збільшити кількість клітковини і знизити рівень солі. З іншого боку, в основу може додаватися сир, щоб допомогти капусті з'єднатися, а це збільшить кількість насичених жирів.

Пюре

Приготуйте цвітну капусту і змішайте в кухонному комбайні з грецьким йогуртом або нежирним вершковим сиром. Додайте трохи часнику і цибулі, а також приправте сіллю і перцем. В результаті ви отримаєте смачну низьковуглеводну страву.

Рис

Замініть традиційний білий рис на "рис" із цвітної капусти, щоб отримати більше клітковини, але менше вуглеводів і калорій. Якщо ви не хочете повністю відмовлятися від білого рису, спробуйте змішати їх в рівних пропорціях (1: 1). Це дозволить їсти більше овочів, зберігаючи смак, який сподобається всій родині. Для приготування "рису" з цвітної капусти вам знадобиться кухонний комбайн.

Смузі

Деякі овочі, такі як шпинат або кучерява капуста, через свій зелений колір можуть не дуже подобатися дітям. Робіть з них різноманітні смузі, додаючи кілька суцвіть цвітної капусти. З огляду на її м'який смак і світлий колір, вона стане відмінним і майже непомітним доповненням до будь-якого напою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що одна маленька головка цвітної капусти містить цілих 128 мг вітаміну С