Готуємо смачно: таємниці правильного приготування відомих страв

OBOZREVATEL продовжує публікувати серію кулінарних лайфхаків, які допоможуть полегшити життя багатьом господиням.

Отже, таємниці правильного приготування відомих страв.

Яскрава морква

Якщо ви варите моркву для салату і хочете, щоб вона зберегла свій колір, обов'язково почистіть овоч перед варінням. Парадокс моркви в тому, що саме в почищеному вигляді вона зберігає колір, в той час як в неочищеному вигляді вона стає більш блідою.

Жорстке м'ясо

Якщо у вас занадто жорстке м'ясо, ви можете зробити його м'яким і ніжним. Для цього змастіть шматок м'яса рослинною або оливковою олією, натріть спеціями і загорніть в кілька шарів харчової плівки. Кладемо м'ясо в теплу воду, нагріту до 70 градусів. Залишаємо м'ясо в воді до 2 години. Час від часу перевіряйте температуру води, вона не повинна підніматися вище 70 градусів. Через 2 години зніміть з м'яса плівку і готуйте вашу улюблену страву. М'ясо буде м'яким.

Корисний майонез

Якщо ви противник майонезів через їх калорійність - змініть рецептуру. Замініть яйця молоком, причому таким чином, щоб молока було рівно в два рази менше, ніж олії. Ви отримаєте смачний легкий майонез, що не зашкодить вашій фігурі.

Розсипчастий рис

Щоб рис був розсипчастим, його потрібно добре промити в декількох водах, після чого обсушити і обсмажити в суміші рослинної олії та вершкового масла. Рис смажимо до напівпрозорого стану. Як тільки-но рис стане прозорим, додаємо воду таким чином, щоб вона покривала рис на 3-4 сантиметри. Рис варимо на середньому вогні близько 20 хвилин.

Соковита курка

Якщо ви хочете запекти курку в духовці, але побоюєтеся, що куряча грудка, як завжди, буде сухою, запікайте птицю, поклавши її на деко спинкою догори. Запікаючи курку в такому положенні, ви гарантовано отримаєте соковиту грудку. За 20-30 хвилин до готовності, перегорніть курку грудкою догори, щоб вона злегка підрум'янилася.

Випічка

Якщо ви працюєте з тістом, запам'ятайте одне просте правило: в пісочне тісто додаємо тільки охолоджене вершкове масло. Краще, якщо масло буде з морозилки. Якщо ж ви готуєте здобне тісто, масло має бути м'яким або взагалі розтопленим до рідкого стану.

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