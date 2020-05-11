Готуємо смачно: фруктовий салат з креветками

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Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт фруктового салату з креветками.
ФРУКТОВИЙ САЛАТ З КРЕВЕТКАМИ
Інгрідієнти
свіжі огірки - 1 шт,
апельсин - 2 шт,
цибуля ріпчаста - 1 шт,
бальзамічний оцет - 2-3 ст.л,
оливкова олія - 3-4 ст.л,
креветки - 500 гр,
цедра апельсина - 1 ч.л,
часник - 1 зубчик.
Приготування
Огірок нарізаємо тонкою соломкою. Ріпчасту цибулю нарізаємо півкільцями. В окрему глибоку тарілку вливаємо оливкову олію і бальзамічний оцет. Додаємо цедру апельсина, сіль і перець, а також пропущений через прес часник. Все ретельно перемішуємо.
У підсоленій воді відварюємо креветки і чекаємо, коли вони охолонуть. Приготованим соусом заливаємо почищені креветки. Починаємо формувати салат. На блюдо викладаємо попередньо помите і обсушене листя салату. Додаємо скибочки почищеного апельсина. Далі додаємо соломку огірків і кільця цибулі. Зверху викладаємо креветки і поливаємо салат оливковою олією.
Лікар-дієтолог Ольга Набока
"У рецепті є неприпустиме поєднання - білок (креветки) + фрукти (апельсин). Таке поєднання призводить до бродіння і метеоризму. Швидкість засвоєння даних продуктів різна".
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