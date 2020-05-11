Готуємо смачно: фруктовий салат з креветками

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт фруктового салату з креветками.

ФРУКТОВИЙ САЛАТ З КРЕВЕТКАМИ

Інгрідієнти

свіжі огірки - 1 шт,

апельсин - 2 шт,

цибуля ріпчаста - 1 шт,

бальзамічний оцет - 2-3 ст.л,

оливкова олія - 3-4 ст.л,

креветки - 500 гр,

цедра апельсина - 1 ч.л,

часник - 1 зубчик.

Приготування

Огірок нарізаємо тонкою соломкою. Ріпчасту цибулю нарізаємо півкільцями. В окрему глибоку тарілку вливаємо оливкову олію і бальзамічний оцет. Додаємо цедру апельсина, сіль і перець, а також пропущений через прес часник. Все ретельно перемішуємо.

У підсоленій воді відварюємо креветки і чекаємо, коли вони охолонуть. Приготованим соусом заливаємо почищені креветки. Починаємо формувати салат. На блюдо викладаємо попередньо помите і обсушене листя салату. Додаємо скибочки почищеного апельсина. Далі додаємо соломку огірків і кільця цибулі. Зверху викладаємо креветки і поливаємо салат оливковою олією.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

"У рецепті є неприпустиме поєднання - білок (креветки) + фрукти (апельсин). Таке поєднання призводить до бродіння і метеоризму. Швидкість засвоєння даних продуктів різна".

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