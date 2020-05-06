Готуємо правильно: розкрито таємницю розсипчастої каші

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Сьогодні ми хочемо вам нагадати тонкощі приготування круп. Щоб крупа вийшла розсипчастою, потрібно звернути увагу на наступні моменти: співвідношення крупи і води і час варіння.

Отже, як потрібно правильно варити крупу

Гречка

На одну склянку крупи - 2 склянки води. Варимо гречку 15-20 хвилин під кришкою на середньому вогні. У 100 грамах готової каші без масла міститься 132 ккал.

Зелена гречка

На одне склянку крупи - 2,5 склянки води. Варимо зелену гречку 30 хвилин на середньому вогні під закритою кришкою. У 100 грамах готової крупи міститься 85 ккал.

Рис

На одну склянку крупи - 1,5 склянки води. Рис варимо 15-20 хвилин. У 100 грамах крупи міститься 82 ккал.

Пшоно

На одну склянку крупи потрібно взяти 3 склянки води. Пшоно варимо 45 хвилин. У 100 грамах крупи міститься 103 ккал.

Ячка

На одну склянку крупи - 3 склянки води. Ячку варимо 45 хвилин. У 100 грамах крупи міститься 76 ккал.

Пшенична крупа

На одну склянку крупи - 3 склянки води. Крупу варимо 45 хвилин. У 100 грамах крупи міститься 153 ккал.

Перловка

На одну склянку крупи - 2 склянки води. Замочуємо крупу на одну годину. Перловку варимо 40 хвилин. У 100 грамах крупи міститься 88 ккал.

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