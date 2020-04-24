Як правильно готувати овочі, щоб зберегти вітаміни: названо головні таємниці

OBOZREVATEL продовжує публікувати добірку кулінарних лайфхаків, які можуть полегшити життя багатьом господиням.

Сьогодні ми нагадаємо вам, як правильно готувати овочі, щоб зберегти в них усі вітаміни.

Капуста

Білокачанна капуста при варінні не змінить колір і залишиться білою, якщо додати у воду кілька крапель лимонного соку.

Квасоля і горох

Щоб горох або квасоля зварилися швидше, їх потрібно заздалегідь замочити в холодній воді на ніч або хоча б на кілька годин. Не варто залишати квасолю або горох в стані "al dente", сподіваючись, що вони "дійдуть". Цього не станеться. І горох, і квасолю потрібно варити до повної готовності.

Пюре

Картопляне пюре стане сірим, якщо ви додасте холодне молоко. Щоб пюре було білого кольору потрібно використовувати гаряче молоко.

Сіль

Смажену картопля краще солити після того, як вона підрум'яниться, в іншому випадку картопля виділить зайву вологу, і ваша картопля буде тушкуватися, а не смажитися.

Томати

Щоб зняти з томатів шкірку, потрібно на кілька хвилин опустити їх в окріп, після чого перекласти в ємність з холодною водою.

Морква

Якщо моркву не шкребти ножем, а просто зрізати тонкий шар шкірки, плід не змінить свого кольору в процесі приготування.

Сода

Якщо в процесі варіння моркви ви додасте у воду дрібку харчової соди, морква звариться набагато швидше.

Корінь селери

Якщо ви хочете, щоб корінь селери не змінив свій колір в процесі варіння, потрібно додати у воду кілька ложок рослинної масла.

Заморожування

Заморожені овочі не треба попередньо розморожувати. Такі овочі відразу ж у замороженому стані відправляємо на розпечену сковороду або у киплячу воду. Це допоможе не тільки зберегти поживні властивості овочів, але і їх зовнішній вигляд.

Зелень

Якщо вам потрібно терміново реанімувати зів'ялу зелень - покладіть її в ємність з водою і додайте кілька крапель оцту. Через кілька годин ваша зелень знову буде зеленою та пружною.

Буряк

Щоб під час приготування буряк не втратив свій яскравий колір, додайте у воду кілька ложок оцту або лимонного соку.

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