Готуємо на карантині: три незвичайні перші страви

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі рецепти незвичайних перших страв.

СУП ЗІ ШПИНАТУ

Своїми фірмовими рецептами в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Світлана Фус.

Інгрідієнти

оливкова олія - 0,5 ч.л,

цибуля ріпчаста - 1 шт,

шпинат нарізаний - 4 чашки (1 чашка - 220 мл),

овочевий бульйон - 1 чашка,

квасоля відварна - 0,5 чашки,

сіль за смаком,

чорний мелений перець - за смаком,

каррі - дрібка,

сир - за смаком,

кріп - за смаком.

Приготування

Ріпчасту цибулю чистимо і дуже дрібно нарізаємо. Наливаємо в каструлю оливкову олію і відправляємо туди нарізану цибулю. Готуємо цибулю на середньому вогні до м'якого стану.

Додаємо шпинат, накриваємо каструлю кришкою, і тушкуємо страву 3-4 хвилини.

Знімаємо каструлю з вогню, додаємо інші інгредієнти і за допомогою блендера подрібнюємо все до стану пюре. Перед подачею суп посипаємо тертим сиром.

МОРКВЯНИЙ СУП З ЯБЛУКОМ ТА ГОРІХАМИ

Інгрідієнти

морква - 750 г,

яблуко середнє - 2 шт,

часник - 2 зубчики,

бульйон овочевий - 1 л,

молоко кокосове - 200 мл,

чебрець - 5 гілочок,

оливкова олія - 2 ст. л,

куркума - 1 ст. л,

кмин в порошку - 1 ст. л,

сіль, перець - за смаком,

горіхи - жменя,

цибуля ріпчаста середній - 1 шт.

Приготування

Миємо та чистимо моркву, яблуко, цибулю і часник. Моркву нарізаємо кружечками, а цибулю і часник - дрібними кубиками. З яблук видаляємо серцевину і нарізаємо їх кубиками.

У каструлі з товстим дном нагріваємо оливкову олію і тушкуємо на середньому вогні яблука з цибулею близько 5 хвилин. Потім додаємо часник, гілочки чебрецю, куркуму і кмин. Перемішуємо і готуємо ще 1-2 хвилини.

Далі додаємо в каструлю моркву, заливаємо все бульйоном і варимо на середньому вогні приблизно 30 хвилин.

Видаляємо з каструлі гілочки чебрецю і подрібнюємо суп блендером до однорідної консистенції. Додаємо кокосове молоко, сіль та перець. Перемішуємо. Подаємо суп, прикрасивши свіжим чебрецем та горіхами.

СУП З ОМЛЕТОМ

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився канал "Смачне життя з Оленкою".

Інгрідієнти

картопля - 400 гр,

морква - 1 шт,

солодкий перець - 1 шт,

цибуля ріпчаста 1 шт,

консервований горошок - 1 банка,

зелень - за смаком,

яйця - 2 шт,

борошно - 2 ст. л,

молоко - 4 ст.л,

сіль за смаком,

вода - 2 л,

олія - 30 мл.

Приготування

Розбиваємо в миску два сирих яйця. Додаємо борошно і молоко. Все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо сіль за смаком.

Моркву миємо, чистимо і натираємо на крупній тертці. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками.

Наливаємо в сковороду олію і обсмажуємо цибулю з морквою до м'якого стану. Наливаємо в каструлю 2 літри води і ставимо на плиту. Поки вода закипає, на другий сковороді смажимо омлет. Не виливайте все яєчне тісто відразу, краще приготуйте кілька тонких яєчних млинців.

Картоплю чистимо, миємо й нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо нарізану картоплю в каструлю з киплячою водою і варимо 10 хвилин. Поки вариться картопля, омлет нарізаємо тонкими смужками. Болгарський перець миємо й нарізаємо дрібними кубиками.

Через 10 хвилин додаємо в суп нарізаний болгарський перець. Варимо суп 5 хвилин і додаємо банку консервованого горошку. Доводимо суп до кипіння і додаємо сіль за смаком.

У киплячий суп додаємо нарізаний омлет і підсмажену моркву з цибулею. Все перемішуємо і даємо супу ще раз закипіти. Варимо суп ще кілька хвилин, після чого вимикаємо плиту. До столу суп подаємо зі свіжою зеленню.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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