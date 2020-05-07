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Готуємо на карантині: три незвичайні перші страви

2.4т
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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі рецепти незвичайних перших страв.

СУП ЗІ ШПИНАТУ

Своїми фірмовими рецептами в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Світлана Фус.

Інгрідієнти

  • оливкова олія - 0,5 ч.л,

  • цибуля ріпчаста - 1 шт,

  • шпинат нарізаний - 4 чашки (1 чашка - 220 мл),

  • овочевий бульйон - 1 чашка,

  • квасоля відварна - 0,5 чашки,

  • сіль за смаком,

  • чорний мелений перець - за смаком,

  • каррі - дрібка,

  • сир - за смаком,

  • кріп - за смаком.

Приготування

Ріпчасту цибулю чистимо і дуже дрібно нарізаємо. Наливаємо в каструлю оливкову олію і відправляємо туди нарізану цибулю. Готуємо цибулю на середньому вогні до м'якого стану.

Додаємо шпинат, накриваємо каструлю кришкою, і тушкуємо страву 3-4 хвилини.

Знімаємо каструлю з вогню, додаємо інші інгредієнти і за допомогою блендера подрібнюємо все до стану пюре. Перед подачею суп посипаємо тертим сиром.

Готуємо на карантині: три незвичайні перші страви

МОРКВЯНИЙ СУП З ЯБЛУКОМ ТА ГОРІХАМИ

Інгрідієнти

  • морква - 750 г,

  • яблуко середнє - 2 шт,

  • часник - 2 зубчики,

  • бульйон овочевий - 1 л,

  • молоко кокосове - 200 мл,

  • чебрець - 5 гілочок,

  • оливкова олія - 2 ст. л,

  • куркума - 1 ст. л,

  • кмин в порошку - 1 ст. л,

  • сіль, перець - за смаком,

  • горіхи - жменя,

  • цибуля ріпчаста середній - 1 шт.

Приготування

Миємо та чистимо моркву, яблуко, цибулю і часник. Моркву нарізаємо кружечками, а цибулю і часник - дрібними кубиками. З яблук видаляємо серцевину і нарізаємо їх кубиками.

У каструлі з товстим дном нагріваємо оливкову олію і тушкуємо на середньому вогні яблука з цибулею близько 5 хвилин. Потім додаємо часник, гілочки чебрецю, куркуму і кмин. Перемішуємо і готуємо ще 1-2 хвилини.

Далі додаємо в каструлю моркву, заливаємо все бульйоном і варимо на середньому вогні приблизно 30 хвилин.

Видаляємо з каструлі гілочки чебрецю і подрібнюємо суп блендером до однорідної консистенції. Додаємо кокосове молоко, сіль та перець. Перемішуємо. Подаємо суп, прикрасивши свіжим чебрецем та горіхами.

Готуємо на карантині: три незвичайні перші страви

СУП З ОМЛЕТОМ

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився канал "Смачне життя з Оленкою".

Інгрідієнти

  • картопля - 400 гр,

  • морква - 1 шт,

  • солодкий перець - 1 шт,

  • цибуля ріпчаста 1 шт,

  • консервований горошок - 1 банка,

  • зелень - за смаком,

  • яйця - 2 шт,

  • борошно - 2 ст. л,

  • молоко - 4 ст.л,

  • сіль за смаком,

  • вода - 2 л,

  • олія - 30 мл.

Приготування

Розбиваємо в миску два сирих яйця. Додаємо борошно і молоко. Все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо сіль за смаком.

Моркву миємо, чистимо і натираємо на крупній тертці. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками.

Наливаємо в сковороду олію і обсмажуємо цибулю з морквою до м'якого стану. Наливаємо в каструлю 2 літри води і ставимо на плиту. Поки вода закипає, на другий сковороді смажимо омлет. Не виливайте все яєчне тісто відразу, краще приготуйте кілька тонких яєчних млинців.

Картоплю чистимо, миємо й нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо нарізану картоплю в каструлю з киплячою водою і варимо 10 хвилин. Поки вариться картопля, омлет нарізаємо тонкими смужками. Болгарський перець миємо й нарізаємо дрібними кубиками.

Через 10 хвилин додаємо в суп нарізаний болгарський перець. Варимо суп 5 хвилин і додаємо банку консервованого горошку. Доводимо суп до кипіння і додаємо сіль за смаком.

У киплячий суп додаємо нарізаний омлет і підсмажену моркву з цибулею. Все перемішуємо і даємо супу ще раз закипіти. Варимо суп ще кілька хвилин, після чого вимикаємо плиту. До столу суп подаємо зі свіжою зеленню.

Готуємо на карантині: три незвичайні перші страви

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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