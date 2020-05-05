Готуємо на карантині: бюджетна картопля в паніровці

Олена Коваленко FoodOboz 10:30, 5.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Рецептом картоплі з соусом в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

КАРТОПЛЯ В ПАНІРОВЦІ

Інгрідієнти

  • картопля 8-9 шт,

  • рослинна олія 2-3 ст. л,

  • сіль - 1 ч.л,

  • перець - 1 ч. л,

  • зіра - 0,5 ч. л,

  • чебрець 0,5 ч. л,

  • паприка - 2 ч. л,

  • прованські трави - 0,5 ч. л,

  • панірувальні сухарі - 4 ст. л,

  • сметана - на смак,

  • часник 2-3 зубчики,

  • кріп - за смаком

Приготування

Картоплю моємо, чистимо й нарізаємо шматочками. Складаємо картоплю в миску і поливаємо рослинною олією.

Тепер робимо суміш спецій: в блюдце кладемо чайну ложку солі. Додаємо мелений чорний перець, чебрець та зіру. Тепер додаємо прованські трави і паприку. Додаємо в блюдце зі спеціями панірувальні сухарі. Все як слід перемішуємо.

Спеції з панірувальними сухарями висипаємо в миску з картоплею і все як слід перемішуємо.

Форму для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо в неї картоплю і відправляємо нашу страву в духовку, розігріту до 200 градусів на 40 хвилин.

Поки запікається картопля приготуємо соус: в миску кладемо сметану, додаємо подрібнений кріп і пропущений через прес часник. Все як слід перемішуємо.

До столу картоплю подаємо зі сметанним соусом.

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