Готуємо на карантині: бюджетна картопля в паніровці

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Рецептом картоплі з соусом в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

КАРТОПЛЯ В ПАНІРОВЦІ

Інгрідієнти

картопля 8-9 шт,

рослинна олія 2-3 ст. л,

сіль - 1 ч.л,

перець - 1 ч. л,

зіра - 0,5 ч. л,

чебрець 0,5 ч. л,

паприка - 2 ч. л,

прованські трави - 0,5 ч. л,

панірувальні сухарі - 4 ст. л,

сметана - на смак,

часник 2-3 зубчики,

кріп - за смаком

Приготування

Картоплю моємо, чистимо й нарізаємо шматочками. Складаємо картоплю в миску і поливаємо рослинною олією.

Тепер робимо суміш спецій: в блюдце кладемо чайну ложку солі. Додаємо мелений чорний перець, чебрець та зіру. Тепер додаємо прованські трави і паприку. Додаємо в блюдце зі спеціями панірувальні сухарі. Все як слід перемішуємо.

Спеції з панірувальними сухарями висипаємо в миску з картоплею і все як слід перемішуємо.

Форму для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо в неї картоплю і відправляємо нашу страву в духовку, розігріту до 200 градусів на 40 хвилин.

Поки запікається картопля приготуємо соус: в миску кладемо сметану, додаємо подрібнений кріп і пропущений через прес часник. Все як слід перемішуємо.

До столу картоплю подаємо зі сметанним соусом.

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