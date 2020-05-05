Готуємо на карантині: бюджетна картопля в паніровці
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Рецептом картоплі з соусом в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.
КАРТОПЛЯ В ПАНІРОВЦІ
Інгрідієнти
картопля 8-9 шт,
рослинна олія 2-3 ст. л,
сіль - 1 ч.л,
перець - 1 ч. л,
зіра - 0,5 ч. л,
чебрець 0,5 ч. л,
паприка - 2 ч. л,
прованські трави - 0,5 ч. л,
панірувальні сухарі - 4 ст. л,
сметана - на смак,
часник 2-3 зубчики,
кріп - за смаком
Приготування
Картоплю моємо, чистимо й нарізаємо шматочками. Складаємо картоплю в миску і поливаємо рослинною олією.
Тепер робимо суміш спецій: в блюдце кладемо чайну ложку солі. Додаємо мелений чорний перець, чебрець та зіру. Тепер додаємо прованські трави і паприку. Додаємо в блюдце зі спеціями панірувальні сухарі. Все як слід перемішуємо.
Спеції з панірувальними сухарями висипаємо в миску з картоплею і все як слід перемішуємо.
Форму для запікання змащуємо рослинною олією. Викладаємо в неї картоплю і відправляємо нашу страву в духовку, розігріту до 200 градусів на 40 хвилин.
Поки запікається картопля приготуємо соус: в миску кладемо сметану, додаємо подрібнений кріп і пропущений через прес часник. Все як слід перемішуємо.
До столу картоплю подаємо зі сметанним соусом.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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