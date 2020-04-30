Google назвав найпопулярніший кулінарний рецепт

Наталія Ульянкіна FoodOboz 13:30, 30.04.2020

Пошук рецепту бананового хліба став найпопулярнішим кулінарним запитом в світі за даними пошукової системи Google.

Режим суворої самоізоляції та діючі в усьому світі обмежувальні заходи через боротьбу з коронавирусною інфекцією зробили нині кулінарію найпопулярнішим хобі, повідомляє телеканал CNBC.

банановий хліб
the-challenger.ru

На думку кулінарного арт-терапевта Джулії Охани, це можна пояснити тим, що готування і випічка за часів нестабільності дають необхідний людям душевний комфорт.

"Коли часи перевертаються з ніг на голову, ми шукаємо способи впоратися з цим. Випікаємо буханку хліба, трохи печива. Це так просто, але заповнює таку порожнечу", - вважає Охана.

flickr

Крім бананового хліба в топ-10 пошукових кулінарних запитів увійшли: рецепти млинців, курки в різних варіаціях, тесту для піци і Брауні. Крім цього, популярні рецепти тонких млинців (crepe), м'ясного рулету, французьких тостів, лазаньї і чизкейка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки через пандемію коронавируса скасовані всі тенісні турніри, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вирішила порадувати своїх численних шанувальників простими рецептами здорової їжі.

Коментувати
FoodOboz

Дивіться також

Снайпери Путіна вдарили по ЗСУ на Донбасі: є вбиті й поранені

Заробітчани в ЄС: Шмигаль назвав умови для виїзду українців

Удар у спину Путіну? Білорусь почала закуповувати нафту у Саудівської Аравії

Береза розкусив постановку із "замурованим" рестораном Тищенка

Через уряд 2 мільйони підприємців можуть стати безробітними – Южаніна