Google назвав найпопулярніший кулінарний рецепт

Пошук рецепту бананового хліба став найпопулярнішим кулінарним запитом в світі за даними пошукової системи Google.
Режим суворої самоізоляції та діючі в усьому світі обмежувальні заходи через боротьбу з коронавирусною інфекцією зробили нині кулінарію найпопулярнішим хобі, повідомляє телеканал CNBC.
банановий хліб
the-challenger.ru
На думку кулінарного арт-терапевта Джулії Охани, це можна пояснити тим, що готування і випічка за часів нестабільності дають необхідний людям душевний комфорт.
"Коли часи перевертаються з ніг на голову, ми шукаємо способи впоратися з цим. Випікаємо буханку хліба, трохи печива. Це так просто, але заповнює таку порожнечу", - вважає Охана.
flickr
Крім бананового хліба в топ-10 пошукових кулінарних запитів увійшли: рецепти млинців, курки в різних варіаціях, тесту для піци і Брауні. Крім цього, популярні рецепти тонких млинців (crepe), м'ясного рулету, французьких тостів, лазаньї і чизкейка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, поки через пандемію коронавируса скасовані всі тенісні турніри, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вирішила порадувати своїх численних шанувальників простими рецептами здорової їжі.
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