Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Google назвав найпопулярніший кулінарний рецепт

1.6т
Читати матеріал російською

Пошук рецепту бананового хліба став найпопулярнішим кулінарним запитом в світі за даними пошукової системи Google.

Режим суворої самоізоляції та діючі в усьому світі обмежувальні заходи через боротьбу з коронавирусною інфекцією зробили нині кулінарію найпопулярнішим хобі, повідомляє телеканал CNBC.

банановий хліб

банановий хліб

the-challenger.ru

На думку кулінарного арт-терапевта Джулії Охани, це можна пояснити тим, що готування і випічка за часів нестабільності дають необхідний людям душевний комфорт.

"Коли часи перевертаються з ніг на голову, ми шукаємо способи впоратися з цим. Випікаємо буханку хліба, трохи печива. Це так просто, але заповнює таку порожнечу", - вважає Охана.

Google назвав найпопулярніший кулінарний рецепт

flickr

Крім бананового хліба в топ-10 пошукових кулінарних запитів увійшли: рецепти млинців, курки в різних варіаціях, тесту для піци і Брауні. Крім цього, популярні рецепти тонких млинців (crepe), м'ясного рулету, французьких тостів, лазаньї і чизкейка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки через пандемію коронавируса скасовані всі тенісні турніри, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вирішила порадувати своїх численних шанувальників простими рецептами здорової їжі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Теми
рецепти живлення
Тег
харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz