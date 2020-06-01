Головні міфи про воду

Вода входить до складу всіх клітин і тканин людського організму, вона є найважливішою його частиною.

Вона бере участь в терморегуляції і служить гарним розчинником для багатьох біологічно важливих речовин, забезпечуючи перебіг метаболічних процесів.

Тож не дивно, що навколо питань, пов'язаних зі значенням для людини цієї рідини, виникло безліч міфів. Сьогодні ми розглянемо деякі з них.

Getty

Людині потрібно пити 2,5 літра води в день

Вперше цю рекомендацію в 1945 році прописали американські дієтологи в статті про норми харчування людини. Однак фахівці уточнювали, що разом з водою в організм також надходить рідина і при вживанні їжі, а виводиться в середньому з організму 2,5 літра води: 1,5 літра з сечею, 500 мл з потом, 400 мл з повітрям, що видихається, 100 мл з калом.

Тому можна зробити висновок, що норма споживання води для кожної людини індивідуальна. Більшість здорових людей може підтримувати водний баланс в організмі, не вираховуючи спеціально, скільки їм необхідно випити.

У всіх людей потреба в рідині однакова

Це абсолютно не відповідає дійсності. Потреба організму в рідині залежить від ваги, статі, віку, фізичної активності, клімату, де живе людина. Відповідно до режиму дня потреба в воді може становити від 2 до 16 літрів в день.

Наприклад, Інститут Медицини Національної Академії Наук США радить пити 2,7 літра води жінкам у віці 19-30 років і 3,7 літра чоловікам у віці 19-30 років.

Getty

Людина більш ніж на 70% складається з води

Чим старшою стає людина, тим менше води залишається у неї в організмі. У жінок і чоловіків, які старіше 50 років, цей показник становить в середньому 47% і 56% відповідно.

Кількість води в організмі залежить від статі, віку, співвідношення жирової і м'язової маси. У жінок, наприклад, воно в середньому менше, ніж у чоловіків, у зв'язку з меншою кількістю м'язів і великою кількістю жирової тканини.

Під час тренувань пити не можна

Фітнес інструктори рекомендують випивати склянку води до тренування, а під час занять в спортзалі для підтримання водного балансу кожні 15 хвилин вживати по 75-100 мл води. Після тренування слід відновити кожні втрачені 500 г ваги за допомогою 500-700 мл води.

Вода перед сном провокує набряки

Це не правда. Вода не викликає затримку рідини в організмі, це провокують продукти, що багаті на сіль та цукор.

Getty

Води багато не буває

Це також не відповідає дійсності. Надлишок води може викликати головний біль, сплутаність свідомості, нудоту, блювоту. Це завдає організму непоправного удару, який може виражатися не тільки через захворювання, але навіть - коми чи смерті. Особливо важливо стежити за кількістю споживаної води людям з хворобами нирок та спортсменам.

Вода корисна для шкіри

Цього разу все вірно. Якщо епідерміс містить недостатню кількість рідини, то шкіра втрачає еластичність, відчувається сухою та стягнутою. Також утворення секрету сальних залоз, розташованих в шкірі людини, збільшується в разі нестачі рідини. Це може сприяти виникненню акне. Акне - це одне з найпоширеніших запальних захворювань шкіри, яке проявляється як вугрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після термічної обробки буряк, томати, болгарський перець і ряд інших продуктів не тільки змінюють свій смак і консистенцію, але у них істотно знижується частка вітамінів та інших корисних речовин.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!