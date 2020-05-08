Гінеколог і харчування: розвіяно міф щодо "пікантної" жіночої проблеми

Правильно підібраний раціон харчування може істотно вплинути на розвиток того чи іншого захворювання, а також може сповільнити або зовсім зупинити запальний процес.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

Діагнозу "молочниця" немає, є - кандидоз (ВВК). Збудник - дріжджоподібні гриби Candida, які є нормальними "співмешканцями" нашого організму. Активно розмножуючись, Candida викликають неприємні симптоми, такі як свербіж, печіння, хворобливе сечовипускання, виділення.

За словами дієтолога, причинами виникнення кандиди можуть бути:

цукровий діабет,

використання антибіотиків,

прийом гормонів або вагітність,

імуносупресія (ВІЛ, хіміо- та променева терапія)

синтетична білизну, прокладки,

стрес (сюди відносяться і різкі зміни в харчуванні),

секс.

За словами дієтолога, виходячи з причин, лікарем даються рекомендації щодо усунення неприємних симптомів, проте є міфи щодо цього захворювання, які потребують роз'яснення.

Коли їси багато солодкого, буде молочниця

"Не зовсім так! За рекомендаціями ВООЗ цукру можна вживати 5-10% від вашого добового раціону. Але якщо у вас цукровий діабет, то харчування підбирається лікарем. І коли турбує свербіж, потрібна спільна консультація гінеколога та ендокринолога", - зазначила дієтолог.

Пробіотики та йогурти

За словами дієтолога, попри активну рекламу, немає ніякої доказової бази, що йогурти або пробіотики ефективні при лікуванні або профілактиці вагінальних інфекцій.

Дієта

"Сучасні протигрибкові препарати не є небезпечними і вимагають тривалого лікування тільки при рецидивуючих інфекціях", - сказала дієтолог, зазначивши при цьому, що спеціальної дієти не існує. "Є здорове збалансоване харчування з обмеженням швидких вуглеводів", - зазначила дієтолог.

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