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Гінеколог і харчування: розвіяно міф щодо "пікантної" жіночої проблеми

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Правильно підібраний раціон харчування може істотно вплинути на розвиток того чи іншого захворювання, а також може сповільнити або зовсім зупинити запальний процес.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

Гінеколог і харчування: розвіяно міф щодо "пікантної" жіночої проблеми

Діагнозу "молочниця" немає, є - кандидоз (ВВК). Збудник - дріжджоподібні гриби Candida, які є нормальними "співмешканцями" нашого організму. Активно розмножуючись, Candida викликають неприємні симптоми, такі як свербіж, печіння, хворобливе сечовипускання, виділення.

За словами дієтолога, причинами виникнення кандиди можуть бути:

  • цукровий діабет,

  • використання антибіотиків,

  • прийом гормонів або вагітність,

  • імуносупресія (ВІЛ, хіміо- та променева терапія)

  • синтетична білизну, прокладки,

  • стрес (сюди відносяться і різкі зміни в харчуванні),

  • секс.

За словами дієтолога, виходячи з причин, лікарем даються рекомендації щодо усунення неприємних симптомів, проте є міфи щодо цього захворювання, які потребують роз'яснення.

Гінеколог і харчування: розвіяно міф щодо "пікантної" жіночої проблеми

Коли їси багато солодкого, буде молочниця

"Не зовсім так! За рекомендаціями ВООЗ цукру можна вживати 5-10% від вашого добового раціону. Але якщо у вас цукровий діабет, то харчування підбирається лікарем. І коли турбує свербіж, потрібна спільна консультація гінеколога та ендокринолога", - зазначила дієтолог.

Пробіотики та йогурти

За словами дієтолога, попри активну рекламу, немає ніякої доказової бази, що йогурти або пробіотики ефективні при лікуванні або профілактиці вагінальних інфекцій.

Гінеколог і харчування: розвіяно міф щодо "пікантної" жіночої проблеми

Дієта

"Сучасні протигрибкові препарати не є небезпечними і вимагають тривалого лікування тільки при рецидивуючих інфекціях", - сказала дієтолог, зазначивши при цьому, що спеціальної дієти не існує. "Є здорове збалансоване харчування з обмеженням швидких вуглеводів", - зазначила дієтолог.

Гінеколог і харчування: розвіяно міф щодо "пікантної" жіночої проблеми

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт дієтолог харчування продукти
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