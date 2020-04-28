Гарячі напої від COVID-19: міфи та реальність

Останнім часом існує багато порад про те, як убезпечити себе від COVID-19. Однією з них є версія про користь гарячих напоїв. Але чи є які-небудь докази на підтримку цього поширеного ствердження?

OBOZREVATEL, за сприяння bbc.com, пропонує вам розібратися в цьому питанні більш детально.

"Немає ніяких доказів того, що гарячі напої захистять від вірусних інфекцій", – говорить Рон Екклс, експерт із респіраторних захворювань в Університеті Кардіффа в Великобританії і колишній директор Центру застуди.

Названа небезпека гарячого чаю Passion.ru

У минулому Екклс проводив дослідження очевидних ефектів вживання гарячих рідин при застуді і грипі. Він виявив, що гарячий напій може полегшити симптоми застуди. Однак це частково пояснюється тим, як він впливає на виділення слини і слизу в роті і носі, які заспокоюють запалення. Але сам гарячий напій не позбавляє від вірусу, що викликає інфекцію.

У разі коронавірусу його не можна просто змити питною водою або полосканням рідини. Незважаючи на те, що він проникає в організм через ніс і рот у вигляді крихітних крапельок, виділених іншими інфікованими людьми, він, як правило, вражає клітини дихальних шляхів.

Потрапивши всередину організму, вірус починає розмножуватися. Це означає, що він може ховатися від будь-яких спроб змити його. Крім того, опинившись всередині клітин, він захищений від будь-яких екстремальних температур. Організм людини має тенденцію відчувати себе комфортно при 37°C, що ідеально підходить для розмноження і поширення вірусу.

Вживання гарячої рідини навряд чи підвищить температуру в дихальних шляхах настільки, щоб убити його всередині клітин. Потрібно 56°C і вище, щоб ефективно знищити вірус, хоча деякі тести показали навіть 60-65°C. Незважаючи на те, що ще не було опубліковано жодних досліджень COVID-19, його стійкість до високих температур, цілком ймовірно, буде схожа на інші коронавіруси.

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Зараз існують фальшиві поради про те, що гаряча ванна ефективна в боротьбі з коронавірусом. Однак це, швидше за все, принесе більше шкоди, ніж користі. Навіть якби ви змогли зануритися в досить гарячу воду, це не вбило б вірус, який вже знаходиться в організмі. Незалежно від того, наскільки гаряче зовні, тіло старанно працює, щоб підтримувати температуру всередині близько 37°C. В такому випадку у вас більше шансів обпектися і нанести собі серйозної шкоди, ніж його знищити.

У деяких ствердженнях також говориться, що з'єднання в гарячійтводі корисних елементів може надавати захисну дію проти COVID-19, однак немає ніяких наукових доказів, що підтверджують цю інформацію.

Найкращий спосіб захистити себе від COVID-19 – це дотримуватися заходів соціального дистанціювання, мити руки з милом і водою після дотику до потенційно заражених поверхонь та виконувати офіційні медичні поради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в дні карантину дуже важливо, щоб ваші кістки страждали якомога менше, з огляду на брак вправ і сонячних ванн.

Що потрібно зробити, щоб мінімізувати ризики? Забезпечити здорову їжу, що містить кальцій. Пропонують вашій увазі продукти, які необхідно включити в свій раціон.

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