Гаряче на Новий 2020 рік: рецепт на будь-який смак з фото

Перед кожним святкуванням Нового року стає ребром складання оригінального і святкового меню.

FoodOboz підготував добірку рецептів гарячих страв на святковий стіл.

Новини Рецепт простого оригінального салату на Новий рік 2020

Як відомо, Новий рік Щура краще зустрічати, виключивши страви з яловичиною, желатином, алкоголем, різними заготовками і соліннями, - "господар" року полюбляє сир (не пахучих сортів), горішки, багато овочів і фруктів.

Так, можна приготувати за нашими рецептами картоплю, фаршировану фаршем, або ж запечену в духовці з сиром.

З м'ясних страв актуальні: смажена баранина з цибулею, відбивні з грибами, гусак, фарширований рисом і курагою.

Також дуже доречний буде сирний жульен за нашим рецептом.

Можна поласувати і дуже смачною рибою з нашими простими покроковими інструкціями з фото процесу приготування:

Нагадаємо, раніше FoodOboz також публікував підбірку рецептів салатів, закусок і десертів на Новий рік 2020.

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