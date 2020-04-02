Фуд-тренд 2020: дивовижні відкриття західно-африканської кухні

Останнім часом в гастрономічною індустрії зміцнилася думка про те, що майбутнє саме за здоровим харчуванням, а якщо точніше - за продуктами рослинного походження.

Саме тому одним з основних фуд-трендів 2020 стала західноафриканська кухня. Це модно, смачно та екзотично.

Західноафриканська кухня - це переважно прості страви, що складаються з овочів, зернових та коріння.

Відмінна риса цієї кухні - велика кількість спецій, які часто виконують функцію консерванту і подовжують термін придатності страви.

М'ясо в цій кухні використовується не часто з однієї простої причини - місцеве населення вживає в їжу ті продукти, які вирощує власними силами, а м'ясо - це досить дорогий продукт, щоб бути присутнім в щоденному раціоні.

Попри мінімальний вміст м'яса, кухня досить різноманітна і відповідає усім вимогам прихильників здорового харчування: більше овочів і клітковини, менше м'яса та глютену. Страви легкі, прості, але водночас поживні.

За рахунок того, що кухня широко поширена в 16 країнах Африки, страви західноафриканської кухні досить різноманітні. Це пояснюється тим, що в кожному регіоні основний акцент робиться саме на тих інгредієнтах, які найбільш характерні для тієї чи іншої місцевості.

Однак, незважаючи на різноманітність страв, є основні інгредієнти, які дають повне уявлення про західноафриканську кухню.

Отже, основні інгредієнти західноафриканської кухні.

Спеції та приправи

Найбільш часто використовуються такі спеції як імбир, коріандр та чебрець. Також широко застосовуються перець чилі та кардамон.

Гострий перець використовується в двох варіантах: його або сушать і перетирають на порошок, який надалі додають до страви, або нарізають і додають у свіжому вигляді. І в тому, і в іншому випадку надлишок перцю часто обумовлений необхідністю подовжити термін придатності продуктів.

Також для цієї кухні характерне використання такої приправи як "soumbala". Ця приправа віддалено нагадує звичні для нас бульйонні кубики. Приправу готують місцеві жінки з різного насіння з додаванням сої. Приправа може складатися як з одного виду насіння, так і з декількох. Її додають до супів, м'ясних страв, каш та овочевого рагу.

Овочі

Спектр овочів, які використовуються в західноафриканській кухні, досить різноманітний. Широкою популярністю користуються томати, баклажани, коров'ячий горох (вигна), гарбуз та бамія.

Широко використовується листя багатьох рослин, наприклад, листя баобаба, гарбуза, розели (червоний щавель), батату та маніоки.

Основний продукт цієї кухні - коров'ячий горох або вигна, з якого готують каші, варять супи готують закуски і навіть печуть оладки, які називаються "akara".

Також великою популярністю користуються крохмалисті овочі, завдяки тому, що швидко насичують і вгамовують відчуття голоду. Дуже популярні страви з бананів, маніоки, ямсу, батату, кукурудзи. Найчастіше, овочі перетирають до стану пасти, яку додають до супів та соусів для загущення.

Дуже популярна така страва як "Potjiekos", яка чимось нагадує нашу печеню. Щоправда, для цієї страви м'ясо з овочами готують в чавунному посуді і виключно на вугіллі.

Зернові та бобові

Основними зерновими, характерними для західноафриканській кухні є рис, просо та сорго. Також дуже популярні страви з кукурудзи. Завдяки низькій ціні та і високому врожаю кукурудза стала основним інгредієнтом для багатьох місцевих страв.

Також для цієї кухні характерне використання великої кількості бобових. Особливо популярні страви з квасолі і коричневих бобів. Великою популярністю користується арахісове рагу "maafe".

Страви готують найрізноманітнішими способами, починаючи від обсмажування і тушкування і закінчуючи варінням і запіканням. Із зернових і бобових готують супи та каші, їх перетирають до стану борошна і готують з них випічку.

М'ясо та риба

М'ясо в західноафриканській кухні використовується досить рідко. Однак, цю кухню не можна назвати вегетаріанською, оскільки мінімальна присутність м'яса обумовлена виключно економічним фактором, а не свідомою відмовою від білків тваринного походження.

У стравах цієї кухні може використовуватися баранина, козлятина, рідше яловичина або м'ясо птиці.

Що стосується риби, то допускається використання сушеної риби і навіть комбінація в одній страві м'ясних та рибних інгредієнтів.

Напої

Основними напоями західноафриканської кухні прийнято вважати пальмове вино та пиво з проса.

Вино готують з ферментованого соку пальмових дерев, і воно може мати абсолютно різний вміст цукру. Більш солодке вино є менш міцним, більш кисле - як правило, більш міцне.

Також користується великою популярністю традиційний безалкогольний напій "mageu", який готують плодів папайї.

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З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

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