Темпе – модний продукт з Індонезії, який замінює м'ясо і підвищує імунітет

Темпе є ферментованим харчовим продуктом, отриманим з соєвих бобів, який добре засвоюється, регенерує кишкову флору і є хорошим замінником м'яса.

Що таке темпе?

Темпе є рідним продуктом для Південно-Східної Азії і широко поширений в Індонезії. Це їжа, отримана в результаті ферментації жовтих соєвих бобів. З цієї причини вона більш засвоюється, ніж бобові, з яких виготовлена, стверджує OBOZREVATEL і Riza.it.

Для виробництва темпе соєві боби частково варять, потім додають оцт і Rhizopus oligosporus – фермент, що перетворює бобові в цю смачну їжу. Завдяки цьому ферменту темпе не викликає здуття живота, як це часто буває з бобовими.

Їжа з високим насичує силою

Темпе має високу насичувальну здатність. Його порція становить близько 80-120 м. і має таку ж високу калорійність -198 ккал / 100 г, як у деяких видів м'яса або у лосося. Це також відмінне джерело заліза і магнію, вітамінів групи В, таких як В1 і В6, і, на думку деяких дослідників, також вітаміну В12, який практично відсутній в рослинній їжі і клітковині.

Харчова цінність на 100 г:

• 198 ккал

• 20,7 г білка

• 6,4 г жиру

• 13,9 г вуглеводів

• 3 г клітковини

• 0 холестерину

Чим він чудовий

Темпе, як соєві боби, містить ізофлавони – рослинні гормони, які корисні в профілактиці остеопорозу та захворювань, пов'язаних з менопаузою. На цьому етапі життя жінки відбувається фізіологічне зниження рівня естрогену, який може викликати дисбаланс настрою, безсоння, збільшення нервового голоду і надмірну вагу.

Не випадково статистичні дані підтверджують, що азійські жінки, що вживають сою, в період менопаузи набирають меншу вагу, ніж західні жінки, а також менш схильні до остеопорозу і гормонозалежним пухлинам.

Крім того, темпе містить сапоніни, речовини, які підвищують імунітет.

Завдяки своїй високій насичуваній здатності, багатства білками хорошої якості і змісту мінералів і вітамінів, цей продукт підходить і тим, хто дотримується дієти.

Як готувати

Темпе завжди потрібно готувати, щоб усунути гіркий смак, який він має в сирому вигляді. Ви можете бланшувати його кілька хвилин, потім добре висушити і кинути в деко з антипригарним покриттям, окропивши олією. Щоб приготувати його, темпе бажано розрізати на не надто товсті скибочки, тому що таким чином він краще вбирає спеції і трави.

Перед приготуванням на сковороді темпе можна маринувати з лимонним соком, нарізаною цибулею і спеціями (шафран, кмин, імбир, паприка, перець чилі). Ще один смачний маринад готується з двох подрібнених зубчиків часнику, суміші чебрецю і майорану, води і ложки соєвого соусу.

Прості рецепти з темпе

РИС ИЗ ТЕМПЕ

1. Приготуйте суміш: чебрець, цибуля-шалот, морква і селера.

2. Розігрійте її на сковороді з додаванням оливкової олії, кинувши 3-4 скибочки темпе.

3. Додайте кілька крапель соєвого соусу, столову ложку води і посипте щіпкою куркуми під час приготування (10 хвилин).

4. Подавайте з мискою відвареного рису або паростків квасолі.

САЛАТ З ТЕМПЕ

Для тих, хто худне

Після маринування темпе приготуйте його протягом 10 хвилин в тому ж маринаді з дюжиною помідорів чері і кількома листками м'яти. Це легка, насичувальна і тонізуюча страва.

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