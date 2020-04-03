Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Одним з фуд-трендів цього року стала західноафриканська кухня. Основна відмінна риса цієї кухні - використання арахісу в багатьох стравах, велика кількість спецій та багато овочів.
OBOZREVATEL пропонує вам кілька найбільш популярних рецептів, які стали візитною карткою цієї кухні.
Фу фу
Фуфу - це популярна західноафриканська страва, яку готують з бананів, перетертих до стану пюре, з додаванням овочів та спецій.
Складові:
Банани - 1 кг
Баклажани - 250 гр.
Помідори - 250 гр.
Томатна паста - 2 ст. л.
Цибуля - 1 шт.
Перець чилі - за смаком
Сіль за смаком
Чорний мелений перець - за смаком.
Пальмова олія - 50 мл.
Риба - 300 гр.
Вода 500 мл.
Банани потрібно очистити від шкірки і нарізати на шматочки. Заливаємо банани злегка підсоленою водою і ставимо на плиту. Даємо бананам закипіти і варимо їх близько 10 хвилин. Зварені банани дістаємо з води і в ступці або блендері подрібнюємо до стану пюре.
Даємо банановому пюре як слід охолонути, після чого подрібнюємо його ще раз. Тепер додаємо до пюре пальмову олію. Добре вимішуємо пюре з олією і формуємо з бананового тіста невеликі кульки.
Тепер приготуємо соус. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо її на пательню та обсмажуємо до напівпрозорого стану. Додаємо до цибулі томатну пасту, шматочки сирої риби, смажимо все кілька хвилин, після чого заливаємо водою і даємо масі закипіти.
Миємо та подрібнюємо помідори і баклажани. Відправляємо помідори і баклажани в киплячу воду з цибулею і рибою і даємо масі покипіти ще близько 5 хвилин. Виймаємо з соусу рибу і відкладаємо в бік. Проціджуємо соус, помідори і баклажани перетираємо через сито або подрібнюємо за допомогою блендера.
У перетерті овочі додаємо сіль, мелений перець і ще раз доводимо масу до кипіння.
Подаємо страву наступним чином: на тарілку викладаємо кілька кульок з бананового пюре. Кладемо поруч шматочок риби. На іншій тарілці подаємо соус з овочів.
Пласас
Пласас - це м'ясо птиці, приготоване з арахісом та зеленню. Основна особливість страви - арахіс попередньо потрібно перетерти до стану пасти.
Складові:
Курка - 1 кг
Цибуля - 1 шт.
Томати у в/с - 500 мл.
Томатна паста - 150 мл.
Шпинат - 300 гр.
Арахіс - 90 гр.
Сіль за смаком
Курячий бульйон - 250 мл.
Чорний мелений перець-за смаком
Пальмова олія - 50 мл.
Свіжий шпинат моємо і дрібно нарізаємо. Якщо використовувати заморожений шпинат, його потрібно попередньо розморозити і злити всю воду.
Курку миємо та нарізаємо на невеликі шматочки. Шкіру та жир можна видалити, якщо ви хочете, щоб ваша страва була менш калорійною. Тепер підсушимо на сковороді арахіс і подрібнимо його в блендері до стану пасти.
Нагріваємо на сковороді пальмову олію і обсмажуємо курку до золотавої скоринки. У процесі смаження м'ясо солимо і перчимо до смаку. Смажимо курку 10-15 хвилин.
Прибираємо м'ясо зі сковороди і в тій самій олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Додаємо до цибулі томатну пасту і подрібнений шпинат. Додаємо в сковороду подрібнені томати у власному соку і вливаємо бульйон. Доводимо масу до кипіння і додаємо подрібнений арахіс.
Додаємо сіль, перець і викладаємо в киплячий соус курку. Зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо страву під закритою кришкою близько 40 хвилин.
Традиційно пласас подають з відвареним рисом, щедро посипавши його свіжою зеленню і поливши томатним соусом.
Ефо Ріро
Ефо Ріро - це западноафріканській овочевий суп. Зазвичай цей суп готують на овочевому бульйоні, однак допускається й використання м'яса. Основні інгредієнти супу - арахісова паста і батат. Але цей суп може бути настільки густим, що його можна вживати як другу страву.
Складові:
Рослинна олія - 1 ст. л.
Часник - 4 зубчики
Імбир - 1 ч. Л.
Батат - 1 шт.
Цибуля - 1 шт.
Спеції - за смаком
Томатна паста - 3 ст. л.
Зелень - за смаком
Сіль за смаком
Арахісова паста - 500 гр.
Овочевий бульйон - 1,5 л.
Для початку чистимо і дрібно нарізаємо цибулю. Батат миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Тепер подрібнюємо імбир і часник. У сотейник або каструлю наливаємо рослинну олію і починаємо його нагрівати. Коли олія нагріється, відправляємо в неї імбир і часник і смажимо їх кілька хвилин.
Тепер відправляємо в каструлю подрібнений батат і смажимо його на середньому вогні близько 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо сіль і спеції за смаком. Все перемішуємо і додаємо арахісову пасту.
Все ще раз перемішуємо, додаємо томатну пасту і заливаємо всі інгредієнти овочевим бульйоном. Зменшуємо вогонь і доводимо суп до кипіння. Варимо суп до повної готовності батата. Ще раз куштуємо страву і у разі необхідності додаємо сіль або спеції.
Перед подачею посипаємо суп свіжою зеленню.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що західноафриканська кухня стала одним з основних фуд-трендів 2020 року. Про це можна прочитати тут.
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