Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Тренди

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

1.1т
Читати матеріал російською

Одним з фуд-трендів цього року стала західноафриканська кухня. Основна відмінна риса цієї кухні - використання арахісу в багатьох стравах, велика кількість спецій та багато овочів.

OBOZREVATEL пропонує вам кілька найбільш популярних рецептів, які стали візитною карткою цієї кухні.

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Фу фу

Фуфу - це популярна західноафриканська страва, яку готують з бананів, перетертих до стану пюре, з додаванням овочів та спецій.

Складові:

  • Банани - 1 кг

  • Баклажани - 250 гр.

  • Помідори - 250 гр.

  • Томатна паста - 2 ст. л.

  • Цибуля - 1 шт.

  • Перець чилі - за смаком

  • Сіль за смаком

  • Чорний мелений перець - за смаком.

  • Пальмова олія - 50 мл.

  • Риба - 300 гр.

  • Вода 500 мл.

Банани потрібно очистити від шкірки і нарізати на шматочки. Заливаємо банани злегка підсоленою водою і ставимо на плиту. Даємо бананам закипіти і варимо їх близько 10 хвилин. Зварені банани дістаємо з води і в ступці або блендері подрібнюємо до стану пюре.

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Даємо банановому пюре як слід охолонути, після чого подрібнюємо його ще раз. Тепер додаємо до пюре пальмову олію. Добре вимішуємо пюре з олією і формуємо з бананового тіста невеликі кульки.

Тепер приготуємо соус. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо її на пательню та обсмажуємо до напівпрозорого стану. Додаємо до цибулі томатну пасту, шматочки сирої риби, смажимо все кілька хвилин, після чого заливаємо водою і даємо масі закипіти.

Миємо та подрібнюємо помідори і баклажани. Відправляємо помідори і баклажани в киплячу воду з цибулею і рибою і даємо масі покипіти ще близько 5 хвилин. Виймаємо з соусу рибу і відкладаємо в бік. Проціджуємо соус, помідори і баклажани перетираємо через сито або подрібнюємо за допомогою блендера.

У перетерті овочі додаємо сіль, мелений перець і ще раз доводимо масу до кипіння.

Подаємо страву наступним чином: на тарілку викладаємо кілька кульок з бананового пюре. Кладемо поруч шматочок риби. На іншій тарілці подаємо соус з овочів.

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Пласас

Пласас - це м'ясо птиці, приготоване з арахісом та зеленню. Основна особливість страви - арахіс попередньо потрібно перетерти до стану пасти.

Складові:

  • Курка - 1 кг

  • Цибуля - 1 шт.

  • Томати у в/с - 500 мл.

  • Томатна паста - 150 мл.

  • Шпинат - 300 гр.

  • Арахіс - 90 гр.

  • Сіль за смаком

  • Курячий бульйон - 250 мл.

  • Чорний мелений перець-за смаком

  • Пальмова олія - 50 мл.

Свіжий шпинат моємо і дрібно нарізаємо. Якщо використовувати заморожений шпинат, його потрібно попередньо розморозити і злити всю воду.

Курку миємо та нарізаємо на невеликі шматочки. Шкіру та жир можна видалити, якщо ви хочете, щоб ваша страва була менш калорійною. Тепер підсушимо на сковороді арахіс і подрібнимо його в блендері до стану пасти.

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Нагріваємо на сковороді пальмову олію і обсмажуємо курку до золотавої скоринки. У процесі смаження м'ясо солимо і перчимо до смаку. Смажимо курку 10-15 хвилин.

Прибираємо м'ясо зі сковороди і в тій самій олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Додаємо до цибулі томатну пасту і подрібнений шпинат. Додаємо в сковороду подрібнені томати у власному соку і вливаємо бульйон. Доводимо масу до кипіння і додаємо подрібнений арахіс.

Додаємо сіль, перець і викладаємо в киплячий соус курку. Зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо страву під закритою кришкою близько 40 хвилин.

Традиційно пласас подають з відвареним рисом, щедро посипавши його свіжою зеленню і поливши томатним соусом.

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Ефо Ріро

Ефо Ріро - це западноафріканській овочевий суп. Зазвичай цей суп готують на овочевому бульйоні, однак допускається й використання м'яса. Основні інгредієнти супу - арахісова паста і батат. Але цей суп може бути настільки густим, що його можна вживати як другу страву.

Складові:

  • Рослинна олія - 1 ст. л.

  • Часник - 4 зубчики

  • Імбир - 1 ч. Л.

  • Батат - 1 шт.

  • Цибуля - 1 шт.

  • Спеції - за смаком

  • Томатна паста - 3 ст. л.

  • Зелень - за смаком

  • Сіль за смаком

  • Арахісова паста - 500 гр.

  • Овочевий бульйон - 1,5 л.

Для початку чистимо і дрібно нарізаємо цибулю. Батат миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Тепер подрібнюємо імбир і часник. У сотейник або каструлю наливаємо рослинну олію і починаємо його нагрівати. Коли олія нагріється, відправляємо в неї імбир і часник і смажимо їх кілька хвилин.

Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Тепер відправляємо в каструлю подрібнений батат і смажимо його на середньому вогні близько 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо сіль і спеції за смаком. Все перемішуємо і додаємо арахісову пасту.

Все ще раз перемішуємо, додаємо томатну пасту і заливаємо всі інгредієнти овочевим бульйоном. Зменшуємо вогонь і доводимо суп до кипіння. Варимо суп до повної готовності батата. Ще раз куштуємо страву і у разі необхідності додаємо сіль або спеції.

Перед подачею посипаємо суп свіжою зеленню.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що західноафриканська кухня стала одним з основних фуд-трендів 2020 року. Про це можна прочитати тут.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення рецепти
Теги
рецепт харчування їжа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz Тренди