Фуд-тренд 2020: популярні рецепти із західноафриканської кухні

Одним з фуд-трендів цього року стала західноафриканська кухня. Основна відмінна риса цієї кухні - використання арахісу в багатьох стравах, велика кількість спецій та багато овочів.

OBOZREVATEL пропонує вам кілька найбільш популярних рецептів, які стали візитною карткою цієї кухні.

Фу фу

Фуфу - це популярна західноафриканська страва, яку готують з бананів, перетертих до стану пюре, з додаванням овочів та спецій.

Складові:

Банани - 1 кг

Баклажани - 250 гр.

Помідори - 250 гр.

Томатна паста - 2 ст. л.

Цибуля - 1 шт.

Перець чилі - за смаком

Сіль за смаком

Чорний мелений перець - за смаком.

Пальмова олія - 50 мл.

Риба - 300 гр.

Вода 500 мл.

Банани потрібно очистити від шкірки і нарізати на шматочки. Заливаємо банани злегка підсоленою водою і ставимо на плиту. Даємо бананам закипіти і варимо їх близько 10 хвилин. Зварені банани дістаємо з води і в ступці або блендері подрібнюємо до стану пюре.

Даємо банановому пюре як слід охолонути, після чого подрібнюємо його ще раз. Тепер додаємо до пюре пальмову олію. Добре вимішуємо пюре з олією і формуємо з бананового тіста невеликі кульки.

Тепер приготуємо соус. Ріпчасту цибулю чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Відправляємо її на пательню та обсмажуємо до напівпрозорого стану. Додаємо до цибулі томатну пасту, шматочки сирої риби, смажимо все кілька хвилин, після чого заливаємо водою і даємо масі закипіти.

Миємо та подрібнюємо помідори і баклажани. Відправляємо помідори і баклажани в киплячу воду з цибулею і рибою і даємо масі покипіти ще близько 5 хвилин. Виймаємо з соусу рибу і відкладаємо в бік. Проціджуємо соус, помідори і баклажани перетираємо через сито або подрібнюємо за допомогою блендера.

У перетерті овочі додаємо сіль, мелений перець і ще раз доводимо масу до кипіння.

Подаємо страву наступним чином: на тарілку викладаємо кілька кульок з бананового пюре. Кладемо поруч шматочок риби. На іншій тарілці подаємо соус з овочів.

Пласас

Пласас - це м'ясо птиці, приготоване з арахісом та зеленню. Основна особливість страви - арахіс попередньо потрібно перетерти до стану пасти.

Складові:

Курка - 1 кг

Цибуля - 1 шт.

Томати у в/с - 500 мл.

Томатна паста - 150 мл.

Шпинат - 300 гр.

Арахіс - 90 гр.

Сіль за смаком

Курячий бульйон - 250 мл.

Чорний мелений перець-за смаком

Пальмова олія - 50 мл.

Свіжий шпинат моємо і дрібно нарізаємо. Якщо використовувати заморожений шпинат, його потрібно попередньо розморозити і злити всю воду.

Курку миємо та нарізаємо на невеликі шматочки. Шкіру та жир можна видалити, якщо ви хочете, щоб ваша страва була менш калорійною. Тепер підсушимо на сковороді арахіс і подрібнимо його в блендері до стану пасти.

Нагріваємо на сковороді пальмову олію і обсмажуємо курку до золотавої скоринки. У процесі смаження м'ясо солимо і перчимо до смаку. Смажимо курку 10-15 хвилин.

Прибираємо м'ясо зі сковороди і в тій самій олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю. Додаємо до цибулі томатну пасту і подрібнений шпинат. Додаємо в сковороду подрібнені томати у власному соку і вливаємо бульйон. Доводимо масу до кипіння і додаємо подрібнений арахіс.

Додаємо сіль, перець і викладаємо в киплячий соус курку. Зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо страву під закритою кришкою близько 40 хвилин.

Традиційно пласас подають з відвареним рисом, щедро посипавши його свіжою зеленню і поливши томатним соусом.

Ефо Ріро

Ефо Ріро - це западноафріканській овочевий суп. Зазвичай цей суп готують на овочевому бульйоні, однак допускається й використання м'яса. Основні інгредієнти супу - арахісова паста і батат. Але цей суп може бути настільки густим, що його можна вживати як другу страву.

Складові:

Рослинна олія - 1 ст. л.

Часник - 4 зубчики

Імбир - 1 ч. Л.

Батат - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Спеції - за смаком

Томатна паста - 3 ст. л.

Зелень - за смаком

Сіль за смаком

Арахісова паста - 500 гр.

Овочевий бульйон - 1,5 л.

Для початку чистимо і дрібно нарізаємо цибулю. Батат миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Тепер подрібнюємо імбир і часник. У сотейник або каструлю наливаємо рослинну олію і починаємо його нагрівати. Коли олія нагріється, відправляємо в неї імбир і часник і смажимо їх кілька хвилин.

Тепер відправляємо в каструлю подрібнений батат і смажимо його на середньому вогні близько 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо сіль і спеції за смаком. Все перемішуємо і додаємо арахісову пасту.

Все ще раз перемішуємо, додаємо томатну пасту і заливаємо всі інгредієнти овочевим бульйоном. Зменшуємо вогонь і доводимо суп до кипіння. Варимо суп до повної готовності батата. Ще раз куштуємо страву і у разі необхідності додаємо сіль або спеції.

Перед подачею посипаємо суп свіжою зеленню.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що західноафриканська кухня стала одним з основних фуд-трендів 2020 року. Про це можна прочитати тут.

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