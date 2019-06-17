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Фастфуд викликає слабоумство. Що можна швидко, смачно і корисно приготувати вдома

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Вчені довели, що регулярне вживання фастфуду може спричинити за собою недоумство (в зв'язку з чим, зокрема, можна навчитися готувати домашню шаурму замість покупної).

OBOZREVATEL.Smak зібрав дані, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям.

Відзначається, що на сьогоднішній день людина споживає в середньому на 650 ккал більше, ніж 50 років тому, при тому, що кількість фізичної активності у багатьох критично низька.

Ніколи не було секретом, що шкідлива і калорійна їжа погано впливає на здоров'я, але тепер стало ясно, що вплив куди сильніший, - функції мозку можуть знизитися до рівня недоумства, також є великий ризик розвитку діабету другого типу.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, як швидко і просто приготувати дієтичні чіпси з квасолі.

Фастфуд викликає слабоумство. Що можна швидко, смачно і корисно приготувати вдома

Цікавий момент в тому, що якщо людина досягла зрілого віку, то наслідки вживання фастфуду будуть вже практично незворотні, через що займатися профілактикою потрібно якомога раніше.

Зокрема, компанія Amazon, наприклад, випустила в продаж спеціальні годинник, що б'є струмом при переїданні.

Фастфуд викликає слабоумство. Що можна швидко, смачно і корисно приготувати вдома

Однак, багато хто все ж вважає за краще слідувати більш традиційним методам: правильно харчуватися і займатися спортом.

Варто зауважити, що перехід на корисне харчування не тільки позитивно впливає на організм, але і серйозно економить кошти, - недавно сім'я заощадила таким чином цілий статок.

В цілому ж перехід на правильне харчування потрібно здійснювати поступово. Так, є п'ять простих кроків, які допоможуть тримати вагу в нормі без дієт і особливих зусиль.

Крім того, можна скористатися рецептами страв, які шеф-кухаря розробили спеціально для боротьби із зайвою вагою без відмови від смачної їжі, - зокрема, вони запропонували дієтичні, приголомшливі на смак цибульні вафлі і курячий шашлик.

Фастфуд викликає слабоумство. Що можна швидко, смачно і корисно приготувати вдома

Якщо ж після переходу на трохи більш здорову їжу, вдасться відчути себе краще, рекомендують спробувати чисте харчування, - це не дієта, а спосіб життя, спрямований на підтримку здоров'я і довголіття організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL.Smak, їсти в закладах громадського харчування небезпечно не тільки через якість продуктів і калорійність страв, а й санітарну обстановку в цілому, - раніше в мережі стало вірусним відео з працівником ресторану, який робив в раковині на кухні мерзенні речі.

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