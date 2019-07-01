Фарширований перець: простий рецепт із секретом

Фарширований рисом і м'ясом перець – це популярна національна страва румунської кухні.
На батьківщині такі перці називаються ardei umplut і в їх приготуванні є один маленький нюанс: у фарш перед тим, як начиняти перці, додаються дрібно нарізані свіжі помідори. Саме це робить начинку більш соковитою і ароматною.
Інгредієнти
Перець болгарський – 12-15 штук залежно від розміру
Фарш м'ясний –
600 грамів
Морква (велика) – 1 шт
Цибуля ріпчаста – 2 шт
Рис – 3/4 склянки
Томатна паста – 3 столові ложки
Помідори (середні) – 2 штуки
Масло рослинне
Сіль
Перець чорний (мелений, горошком)
Зелень
Лист лавровий
Приготування
Перці миємо, акуратно по колу вирізаємо плодоніжки і витрушуємо насіння. Моркву тремо на крупній тертці, нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо овочі на рослинному маслі.
Рис промиваємо і зливаємо воду.
Робимо начинку: до м'ясного фаршу додаємо обсмажені моркву з цибулею, рис і дрібно нарізані помідори.
Солимо, перчимо, ретельно перемішуємо і начиняємо перці.
На дно широкої каструлі наливаємо трохи рослинного масла, кладемо кілька горошин чорного перцю і лавровий лист. Каструлю наповнюємо фаршированими перцями. Заливаємо гарячою водою, і ставимо на вогонь
Коли вода закипить, додаємо томатну пасту.
Закриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 50-60 хвилин. Після того, як страва готова, даємо настоятися в підливі ще мінімум годину. Після цього можна подавати на стіл прикрасивши улюбленою зеленню.
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