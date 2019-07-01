Фарширований перець: простий рецепт із секретом

Фарширований рисом і м'ясом перець – це популярна національна страва румунської кухні.

На батьківщині такі перці називаються ardei umplut і в їх приготуванні є один маленький нюанс: у фарш перед тим, як начиняти перці, додаються дрібно нарізані свіжі помідори. Саме це робить начинку більш соковитою і ароматною.

Інгредієнти

Перець болгарський – 12-15 штук залежно від розміру

Фарш м'ясний – 600 грамів

Морква (велика) – 1 шт

Цибуля ріпчаста – 2 шт

Рис – 3/4 склянки

Томатна паста – 3 столові ложки

Помідори (середні) – 2 штуки

Масло рослинне

Сіль

Перець чорний (мелений, горошком)

Зелень

Лист лавровий

Приготування

Перці миємо, акуратно по колу вирізаємо плодоніжки і витрушуємо насіння. Моркву тремо на крупній тертці, нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо овочі на рослинному маслі.

Рис промиваємо і зливаємо воду.

Робимо начинку: до м'ясного фаршу додаємо обсмажені моркву з цибулею, рис і дрібно нарізані помідори.

Солимо, перчимо, ретельно перемішуємо і начиняємо перці.

На дно широкої каструлі наливаємо трохи рослинного масла, кладемо кілька горошин чорного перцю і лавровий лист. Каструлю наповнюємо фаршированими перцями. Заливаємо гарячою водою, і ставимо на вогонь

Коли вода закипить, додаємо томатну пасту.

Закриваємо кришкою і тушкуємо на повільному вогні 50-60 хвилин. Після того, як страва готова, даємо настоятися в підливі ще мінімум годину. Після цього можна подавати на стіл прикрасивши улюбленою зеленню.

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