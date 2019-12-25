Фарширована курка в духовці - простий і дуже доступний варіант до святкового столу. Варіантів для начинки може бути безліч, а процес приготування не займе багато часу. Головне стежити за куркою, коли вона буде запікатися в духовці. Хочу запропонувати вам свій рецепт фаршированої курки - він дуже простий і зрозумілий. В якості начинки я використовував солодку заморожену кукурудзу, курагу, печериці та ароматний чебрець. Начебто і рецепт традиційний, але звучить зовсім по-новому.

Як приготувати фаршировану курку

Фарширована курка з кукурудзою: покроковий рецепт

Кількість порцій 4-6

Час підготовки 10 хвилин

Час приготування 60-70 хвилин

1 шт. Курка (близько 1,5 кг)

200 г кукурудза заморожена

100 г печериці

3 ст. л. соняшникова олія

50 г курага

3 гілочки чебрець

за смаком сіль і перець

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте начинку для курки. Печериці (100 г) і курагу (50 г) наріжте кубиками невеликого розміру. Залежно від розмірів курки, вам може знадобитися більше або менше начинки.

У невеликій мисці поєднайте порізані гриби, курагу і заморожену кукурудзу (200 г). З трьох гілочок чебрецю зірвіть листя і додайте до миски з начинкою. Додайте 2 дрібки солі, 2 ст. л. соняшникової олії і чорний мелений перець за смаком.

Курку натріть сіллю, меленим чорним перцем, а потім соняшниковою олією (1 ст. л.) всередині і зовні. Заповніть курку начинкою і скріпіть шкіру зубочистками. Викладіть курку на деко або в форму для запікання та відправте в розігріту духовку приблизно на 60 хвилин. Залежно від розміру курки і параметрів вашої духовки вам може знадобитися трохи більше або менше часу. Під час приготування можете періодично діставати курку з духовки і поливати соком. Подавайте курку на стіл гарячою.

Готувати - це просто!

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