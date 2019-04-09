Євгену Кошовому подарували дуже шкідливу їжу: відео

Комік, шоумен і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий відсвяткував свій день народження. У відеозверненні, яке він опублікував на своїй сторінці в Instagram, відразу ж впадає в очі величезний букет. Не з квітів, як багато хто міг відразу подумати, а з їжі та напоїв. Якщо добре придивитися, то можна побачити ковбасу, хлібобулочні вироби, пляшки Coca-Cola і щось, що віддалено нагадує алкоголь.

Вочевидь хтось так сильно намагався зробити Євгену приємне, що навіть не спромігся подумати, як слід про шкоду такого подарунка. Чи варто згадувати про те, що багато лікарів вже давно вважають ковбасу чи не найбільш небезпечним продуктом для людини? Адже далеко не всі сучасні ковбасні вироби складаються цілком з м'яса. Жоден з інгредієнтів ковбаси не можна вважати натуральним, оскільки всі вони проходять хімічну обробку. Максимально допустима доза вживання ковбаси в день до 50 грам.

А що можна сказати про хліб, про один із найкалорійніших продуктів? Хліб, насправді не такий небезпечний, як може здатися на перший погляд. Але не варто недооцінювати речовини, з яких він готується. Наприклад, барвники, які так спокусливо виглядають на наших улюблених тортах, тістечках та інших виробах з хліба. Адже більшість барвників створюється хімічним шляхом. Зазвичай багато лікарів і дієтологів рекомендують лише знизити кількість вживання хліба через те, що в ньому занадто мало вітамінів, а дріжджі, які входять до його складу можуть привести до нестачі кальцію в організмі.

Про Coca-Cola ви й самі все знаєте. Вона придатна, мабуть, тільки для прибирання в будинку. Ну а алкоголь, як відомо, у великих кількостях шкідливий не тільки для організму, але й для життя людини в цілому.

Тому до вибору подарунка для близької людини потрібно ставитися дуже серйозно. Кажуть, що найкращий подарунок, той, який зроблений своїми руками. А що може бути краще, ніж випічка або десерт приготований самостійно за нашими рецептами?

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